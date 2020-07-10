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Сбербанк отметил рост доходов работающих россиян в июне
Доходы работающих россиян за март-май текущего года снизились из-за нерабочих месяцев на фоне пандемии коронавируса, но в июне уже начали восстанавливаться,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:24
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сбербанк россии, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Сбербанк отметил рост доходов работающих россиян в июне

17:24 10.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМойка стеклянного фасада офиса Сбербанка на Кутузовском проспекте в Москве
Мойка стеклянного фасада офиса Сбербанка на Кутузовском проспекте в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Мойка стеклянного фасада офиса Сбербанка на Кутузовском проспекте в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Доходы работающих россиян за март-май текущего года снизились из-за нерабочих месяцев на фоне пандемии коронавируса, но в июне уже начали восстанавливаться, подсчитали в Сбербанке.
"Доходы работающих россиян за все три "коронавирусных" месяца снизились на 4%. Кошельки стали легче у половины трудящихся, а 20% вынуждены были столкнуться с тем, что их зарплаты сократились на треть и более", - говорится в исследовании крупнейшего российского банка. Здесь и далее динамика дается в годовом выражении, то есть по сравнению с аналогичным периодом 2019  года.
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При этом аналитики Сбербанка отмечают, что сильно повлиял массовый перенос сроков выплаты зарплаты с месяца на месяц из-за нерабочих дней: после небольшого роста в марте из-за указанного фактора началось резкое падение зарплат - на 6% в апреле и на 7,6% в мае. "Однако по мере открытия экономики в июне уже началось восстановление. По предварительным данным, в июне тех, кто получает зарплату, стало существенно больше", - указали эксперты.
Последние на данный момент опубликованные Росстатом данные по зарплатам относятся к апрелю, правда ведомство считает реальные заработные платы, то есть скорректированные на уровень инфляции. Этот показатель в марте показал рост на 5,9% в годовом выражении, а в апреле - спад на 2%. При этом, по данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата в апреле составила 49 306 рублей, увеличившись на 1%. Исследование Сбербанка основано на данных только по его клиентам.
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Согласно его подсчетам, сильнее всего зарплаты в марте-мае упали в сфере гостиничного бизнеса и общепита - на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по сокращению зарплат находятся компании из сферы культуры и спорта (-8,6%), замыкают тройку антилидеров предприятия из транспортной отрасли (-8,2%).
При этом в медицине, информации и связи, образовании и госуправлении зарплаты за весенние месяцы выросли, указали в банке. Так, зарплаты в образовании подросли на 1,6%, в медицине и сфере информации и связи рост составил по 2,1%. Большую роль здесь сыграли дополнительные государственные выплаты.
"Поддержка государства пришлась очень кстати: примерно 10% из тех, чьи доходы упали, получили социальные выплаты. А в расчете на домохозяйства уровень господдержки даже выше. Дело в том, что речь большей частью идет о выплатах на детей, а получали их в основном женщины - и работающие, и домохозяйки", - отметили эксперты Сбербанка.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСбербанк РоссииФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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