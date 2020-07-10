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Трамп заявил о готовности к приходу шторма Фэй в Нью-Джерси
Президент США Дональд Трамп в пятницу предупредил об угрозе тропического шторма Фэй для штата Нью-Джерси, но заверил, что федеральные власти готовы к этому. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:23
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60
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дональд трамп, нью-джерси, сша, в мире

Трамп заявил о готовности к приходу шторма Фэй в Нью-Джерси

17:23 10.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу предупредил об угрозе тропического шторма Фэй для штата Нью-Джерси, но заверил, что федеральные власти готовы к этому.
"Тропический шторм Фэй, возможно, очень скоро ударит по Нью-Джерси, хорошее место. Мы следим, мы полностью готовы, FEMA (агентство США по чрезвычайным ситуациям - ред.) готово. Это тяжелый случай, не должен быть слишком тяжелым, но вы никогда не знаете", - заявил Трамп журналистам.
О формировании шторма сообщил накануне Национальный центр США по слежению за ураганами. Специалисты прогнозируют, что на восточном побережье США может выпасть до 10 сантиметров осадков.
Мексика
7 июля, 16:19
Рядом с Мексикой образовался тропический шторм "Кристина"
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Дональд ТрампНью-ДжерсиСШАВ мире
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