Трамп заявил о готовности к приходу шторма Фэй в Нью-Джерси

"Тропический шторм Фэй, возможно, очень скоро ударит по Нью-Джерси, хорошее место. Мы следим, мы полностью готовы, FEMA (агентство США по чрезвычайным ситуациям - ред.) готово. Это тяжелый случай, не должен быть слишком тяжелым, но вы никогда не знаете", - заявил Трамп журналистам.