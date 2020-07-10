ЛНР обвинила Киев в использовании запрещенных противопехотных мин

"Украинские каратели продолжают устанавливать запрещенные противопехотные мины типа ПМН-2, МОН и ОЗМ, которые Украина должна была уничтожить еще в 2010 году, согласно подписанному Киевом Оттавскому протоколу от 2005 года "О запрете использования противопехотных мин". Также, их использованием ВСУ нарушает закон Украины "О противоминной деятельности", вступивший в силу 25 января 2019 года", - заявил Мазейкин.
Он уточнил, что на текущей неделе Народная милиция ЛНР зафиксировала установку минно-взрывных заграждений саперами 30-й и 93-й бригад украинских силовиков в районах подконтрольных Киеву Новотошковского, Трехизбенки, Молодежного и Попасной.
"Призываем жителей указанных районов и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, патрулирующих данные участки линии соприкосновения, соблюдать бдительность и осторожность", - заключил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики.