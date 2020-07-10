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ЛНР обвинила Киев в использовании запрещенных противопехотных мин
Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин заявил на брифинге, что украинские силовики используют для минирования линии соприкосновения в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:22
ситуация в днр и лнр
смм обсе
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киев
украина
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, украина, в мире

ЛНР обвинила Киев в использовании запрещенных противопехотных мин

17:22 10.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин заявил на брифинге, что украинские силовики используют для минирования линии соприкосновения в Донбассе запрещенные противопехотные мины.
"Украинские каратели продолжают устанавливать запрещенные противопехотные мины типа ПМН-2, МОН и ОЗМ, которые Украина должна была уничтожить еще в 2010 году, согласно подписанному Киевом Оттавскому протоколу от 2005 года "О запрете использования противопехотных мин". Также, их использованием ВСУ нарушает закон Украины "О противоминной деятельности", вступивший в силу 25 января 2019 года", - заявил Мазейкин.
Он уточнил, что на текущей неделе Народная милиция ЛНР зафиксировала установку минно-взрывных заграждений саперами 30-й и 93-й бригад украинских силовиков в районах подконтрольных Киеву Новотошковского, Трехизбенки, Молодежного и Попасной.
"Призываем жителей указанных районов и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, патрулирующих данные участки линии соприкосновения, соблюдать бдительность и осторожность", - заключил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевУкраинаВ мире
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