В Госдуме прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Изменение статуса собора Святой Софии в Изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле будет болезненно воспринято православным миром, а также не лучшим образом скажется на общественно-политической жизни Турции , заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков

Госсовет Турции (высший административный суд) в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя-Софии) в музей.

"Это (изменение статуса собора), я думаю, не только для православного мира болезненно, это и на внутренней турецкой жизни, общественно-политической, культурной, скажется не лучшим образом. Все-таки еще раз вспомним Ататюрка - его наследие связано с формированием светского государства", - сказал Новиков.

Он отметил, что в Турции в силу исторических традиций ислам является ведущей религией, но в то же время это большая страна, где живут представители разных конфессий и национальностей. "И с точки зрения позиционирования Турции в современном мире, конечно, решение о сохранении Софии, если бы оно состоялось, отвечало бы интересам всего мира, интересам представителей разных народов и конфессий, и я думаю, что, конечно, интересам самой Турции", - добавил депутат.

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него. Госсовет 2 июля рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.