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Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что во время военного конфликта с Южной Осетией в 2008 году было утеряно вооружение, закупленное для... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:16
ираклий гарибашвили
вооруженный конфликт в южной осетии (2008)
южная осетия
грузия
в мире
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ираклий гарибашвили, вооруженный конфликт в южной осетии (2008), южная осетия, грузия, в мире

Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году

17:16 10.07.2020
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© AP Photo / Markus SchreiberИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили
© AP Photo / Markus Schreiber
Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 10 июля - РИА Новости. Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что во время военного конфликта с Южной Осетией в 2008 году было утеряно вооружение, закупленное для грузинской армии, его стоимость исчислялась в миллионах долларов.
"Миллиарды лари были направлены на приобретение систем вооружения и в результате мы получили то, что в 2008 году, когда началось развитие трагических событий, наша армия получила невиданный ущерб. Стоившая миллионы долларов техника и вооружение попросту испарились, потерялись. У нас есть законные вопросы в связи с тем, было ли это вооружение действительно в нашей армии, так как существует подтвержденная информация, что закупка была осуществлена фиктивно", - заявил Гарибашвили в интервью телекомпании "Имеди".
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По словам министра, сотни и тысячи миллионов долларов перечислялись в оффшорные компании, а в действительности Грузия не получала вооружение и в то же время теряла деньги. Гарибашвили обвинил занимавшего в то время пост министра обороны Давида Кезерашвили в финансовых махинациях.
"Это огромное транснациональное преступление, которое требует не только расследования нашей прокуратурой, но и подключения международного сообщества", - добавил министр.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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Ираклий ГарибашвилиВооруженный конфликт в Южной Осетии (2008)Южная ОсетияГрузияВ мире
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