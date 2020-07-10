Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году

По словам министра, сотни и тысячи миллионов долларов перечислялись в оффшорные компании, а в действительности Грузия не получала вооружение и в то же время теряла деньги. Гарибашвили обвинил занимавшего в то время пост министра обороны Давида Кезерашвили в финансовых махинациях.