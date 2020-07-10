В ОП прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

"Можно только выразить сожаление по поводу решения Госсовета Турции. Хотя у меня были большие сомнения, что они прислушаются к голосу международной общественности. Мы надеемся, что президент Турции примет взвешенное решение и не нарушит ту традицию, которая была заложена еще Ататюрком, при котором было принято решение о музейном статусе этого исторического памятника", - сказал Зорин.