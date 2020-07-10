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В ОП прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии
Решение о превращении собора Святой Софии в мечеть вызывает сожаление, если президент Турции Тайип Эрдоган поддержит его, это негативно скажется на... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:12
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
владимир зорин
мевлют чавушоглу
юнеско
турция
стамбул
в мире
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собор святой софии в турции
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, владимир зорин, мевлют чавушоглу, юнеско, турция, стамбул, в мире

В ОП прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии

17:16 10.07.2020 (обновлено: 23:12 10.07.2020)
304
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Решение о превращении собора Святой Софии в мечеть вызывает сожаление, если президент Турции Тайип Эрдоган поддержит его, это негативно скажется на международном имидже страны, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.
Госсовет Турции (высший административный суд) аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя Софии) в Стамбуле в музей, сообщил ранее Sputnik Турция.
Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть
© AP Photo / STR

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Собор Святой Софии в Стамбуле
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Собор Святой Софии в Стамбуле
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

Собор Святой Софии в Стамбуле
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© AP Photo / Emrah Gurel

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

Собор Святой Софии в Стамбуле
5 из 14

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

Собор Святой Софии в Стамбуле
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

Собор Святой Софии в Стамбуле
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

Собор Святой Софии в Стамбуле
8 из 14

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / STR

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

Собор Святой Софии в Стамбуле
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии в Стамбуле.

Кошка в соборе Святой Софии в Стамбуле
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

Собор Святой Софии в Стамбуле
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

Собор Святой Софии в Стамбуле
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мужчина в соборе Святой Софии в Стамбуле
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

Собор Святой Софии в Стамбуле
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
5 из 14

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
8 из 14

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
"Можно только выразить сожаление по поводу решения Госсовета Турции. Хотя у меня были большие сомнения, что они прислушаются к голосу международной общественности. Мы надеемся, что президент Турции примет взвешенное решение и не нарушит ту традицию, которая была заложена еще Ататюрком, при котором было принято решение о музейном статусе этого исторического памятника", - сказал Зорин.
В случае, если президент согласится с решением Госсовета, это, по словам Зорина, "отрицательно может сказаться на международном имидже страны".
Собор Святой Софии в Стамбуле
16:49
Собор Святой Софии в Стамбуле
Эрдоган ранее заявлял, что ждет решения Госсовета о возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.
Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
17:10
Слуцкий прокомментировал решение Турции по статусу собора Святой Софии
710141
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Собор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииВладимир ЗоринМевлют ЧавушоглуЮНЕСКОТурцияСтамбулВ мире
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