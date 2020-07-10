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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574183081.html
В Британии число жертв коронавируса увеличилось на 48 человек
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 48, до 44 650, количество выявленных заболевших увеличилось на 512 - до 288 133 человек, говорится РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
великобритания
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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60
коронавирус covid-19, воз, великобритания

В Британии число жертв коронавируса увеличилось на 48 человек

17:16 10.07.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 48, до 44 650, количество выявленных заболевших увеличилось на 512 - до 288 133 человек, говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава страны.
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 85, заболевших - 642.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВеликобритания
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