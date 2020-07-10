https://ria.ru/20200710/1574182910.html
Белорусская милиция задержала 32 человека на криминальной "сходке"
Белорусская милиция разогнала "сходку" криминальных авторитетов в Лиде (Гродненская область), которая была направлена на раздел их сфер влияния в стране,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:13
2020-07-10T17:13
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МИНСК, 10 июл - РИА Новости.
Белорусская милиция разогнала "сходку" криминальных авторитетов в Лиде (Гродненская область
), которая была направлена на раздел их сфер влияния в стране, задержаны 32 человека, сообщила в пятницу пресс-служба МВД республики.
"Спецоперация прошла днем 9 июля в Лиде. Возле местного озера оперативники по борьбе с оргпреступностью МВД и бойцы СОБР (спецотряд быстрого реагирования - ред.) задержали 32 человека. У некоторых из них милиционеры нашли ножи и топор", - говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что "сходка" была организована криминальным авторитетом Александром Кушнеровым по прозвищу "Куша". "Причина собрания – передел сфер влияния в криминальных кругах Беларуси
и попытка Кушнерова "укрепить позиции" в Гродненской области. На встрече планировалось "назначить смотрящих" за некоторыми городами Гродненской области, в том числе за Лидой", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в МВД, участники криминального собрания являются представителями уголовной среды различных городов республики, их возраст - от 22 до 60 лет. Большинство мужчин привлекались к уголовной ответственности за различные преступления. Двое их них, приехав в Лиду, нарушили требования превентивного надзора. По данному факту милиция проводит проверку, отметили в пресс-службе.
Согласно сообщению, с начала года это первая попытка представителей криминального мира организовать "сходку". По версии оперативников, встреча была связана с освобождением из мест лишения свободы другого криминального авторитета, Павла Алексеевича по кличке "Паштет", который является противником Кушнерова.
В МВД добавили, что в 2019 году милиция пресекала подобные собрания в Лиде, Бобруйске
, Минске
и Полоцком районе.