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На Украине отчитались о строительстве "стены" с Россией
Власти Украины с начала текущего года потратили 3,6 миллиона долларов на строительство проекта "Стена" на границе с Россией, всего в 2020 году на данный проект... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:11
россия
пограничная служба украины
арсений яценюк
украина
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РИА Новости
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россия, пограничная служба украины, арсений яценюк, украина, в мире

На Украине отчитались о строительстве "стены" с Россией

17:11 10.07.2020
1042
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Власти Украины с начала текущего года потратили 3,6 миллиона долларов на строительство проекта "Стена" на границе с Россией, всего в 2020 году на данный проект предусмотрено 14,8 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы страны.
Ранее Государственная пограничная служба Украины попросила дополнительно 4,5 миллиарда гривен (около 168,7 миллиона долларов) на строительство проекта "Стена" на границе с Россией.
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"С начала года, по состоянию на 1 июля, на проект "Стена" использовано 99 миллионов гривен, всего на 2020 год предусмотрено 400 миллионов гривен (14,8 миллионов долларов – ред.)", - сообщило агентство УНН со ссылкой на ответ Госпогранслужбы на соответствующий информационный запрос.
Ведомство отмечает, что в 2020 году было обустроено 12,16 километра инженерных заграждений на границе Украины и РФ, из которых 5,45 километра составляют противотранспортные рвы с бруствером, а 6,64 километра - рокадную дорогу, также возведено пять переходов рокадной дороги из-за сложных или нестандартных участков местности.
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В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.
Ранее национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что по подозрению в растрате госсредств, выделенных на проект "Стена", задержаны семь человек, среди которых работники погранслужбы и представители предприятий-подрядчиков. Позже решением суда всем задержанным была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога.
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РоссияПограничная служба УкраиныАрсений ЯценюкУкраинаВ мире
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