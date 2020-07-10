На Украине отчитались о строительстве "стены" с Россией

Автомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины

КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Власти Власти Украины с начала текущего года потратили 3,6 миллиона долларов на строительство проекта "Стена" на границе с Россией, всего в 2020 году на данный проект предусмотрено 14,8 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы страны.

Ранее Государственная пограничная служба Украины попросила дополнительно 4,5 миллиарда гривен (около 168,7 миллиона долларов) на строительство проекта "Стена" на границе с Россией.

"С начала года, по состоянию на 1 июля, на проект "Стена" использовано 99 миллионов гривен, всего на 2020 год предусмотрено 400 миллионов гривен (14,8 миллионов долларов – ред.)", - сообщило агентство УНН со ссылкой на ответ Госпогранслужбы на соответствующий информационный запрос.

Ведомство отмечает, что в 2020 году было обустроено 12,16 километра инженерных заграждений на границе Украины и РФ, из которых 5,45 километра составляют противотранспортные рвы с бруствером, а 6,64 километра - рокадную дорогу, также возведено пять переходов рокадной дороги из-за сложных или нестандартных участков местности.

В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.