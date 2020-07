Нижегородским школьникам и студентам увеличили стипендии в несколько раз

Постановление предусматривает увеличение размеров ежемесячных именных стипендий правительства Нижегородской области с 1 сентября 2020 года: для школьников - c 300 до 2000 рублей, для студентов - c 1000 до 5000 рублей, для аспирантов - c 3000 до 10000 рублей.