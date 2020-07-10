Нижегородским школьникам и студентам увеличили стипендии в несколько раз

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о значительном повышении региональных стипендий для школьников, студентов и аспирантов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Постановление предусматривает увеличение размеров ежемесячных именных стипендий правительства Нижегородской области с 1 сентября 2020 года: для школьников - c 300 до 2000 рублей, для студентов - c 1000 до 5000 рублей, для аспирантов - c 3000 до 10000 рублей.
"Региональные именные стипендии повышались около 10 лет назад. Решение об увеличении их размера в этом году было принято еще в феврале. Несмотря на непростую ситуацию в экономике, нужно продолжать эту работу", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Также предусмотрено увеличение размеров именной стипендии правительства Нижегородской области победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Стипендия возрастет для победителей с 60000 до 80000 рублей (за каждое звание победителя), для призеров - с 30000 до 50000 рублей (за каждое звание призера).
"Стипендии – лишь часть системы поддержки талантливой молодежи. Например, в рамках национальных проектов "Образование" и "Наука" в регионе продолжает создаваться образовательная инфраструктура нового типа. У нас в регионе нет полезных ископаемых, и развитие интеллектуального потенциала – основа успеха", - добавил Никитин.
Отмечается, что решение о совершенствовании системы поддержки талантливой молодежи в регионе было принято по итогам встречи губернатора Нижегородской области со студентами в январе 2020 года.