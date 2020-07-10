В Госдуме оценили позицию Киева по поставкам воды в Крым

Данилов в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что до того времени пока "Крым не украинский", подавать туда воду нет "никакого морального права".

"Говорить о морали людям, которые привели свою страну к гражданской войне, революции и ненависти людей, вообще не стоит. Подобные заявления вполне ложатся в их националистическую концепцию. Для них люди только те, кто на всю голову болен национализмом украинским, поэтому крымчане для них не люди. Они живут согласно логике человеконенавистничества", - сказала РИА Новости Савченко.

По ее словам, Киев не вправе выдвигать никаких условий по Крыму и вмешиваться во внутренние дела России.