https://ria.ru/20200710/1574182615.html
В Госдуме оценили позицию Киева по поставкам воды в Крым
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Светлана Савченко назвала человеконенавистнической позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:11
2020-07-10T17:11
светлана савченко (депутат)
алексей данилов
госдума рф
киев
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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светлана савченко (депутат), алексей данилов, госдума рф, киев, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости.
Депутат Госдумы РФ
от крымского региона Светлана Савченко
назвала человеконенавистнической позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова
, который заявил об отсутствии морального права возобновлять подачу воды в Крым.
Данилов в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что до того времени пока "Крым не украинский", подавать туда воду нет "никакого морального права".
"Говорить о морали людям, которые привели свою страну к гражданской войне, революции и ненависти людей, вообще не стоит. Подобные заявления вполне ложатся в их националистическую концепцию. Для них люди только те, кто на всю голову болен национализмом украинским, поэтому крымчане для них не люди. Они живут согласно логике человеконенавистничества", - сказала РИА Новости Савченко.
По ее словам, Киев
не вправе выдвигать никаких условий по Крыму и вмешиваться во внутренние дела России.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.