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Эксперт оценил перспективы развития отечественного ПО
Российским IT-компаниям еще предстоит многое сделать, чтобы создать конкурентные аналоги зарубежного программного обеспечения промышленного масштаба, сейчас... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:10
евгений лифшиц
михаил мишустин
лаборатория касперского
госдума рф
технологии
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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евгений лифшиц, михаил мишустин, лаборатория касперского, госдума рф, технологии, экономика

Эксперт оценил перспективы развития отечественного ПО

17:10 10.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛюди за компьютерами
Люди за компьютерами
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Люди за компьютерами. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российским IT-компаниям еще предстоит многое сделать, чтобы создать конкурентные аналоги зарубежного программного обеспечения промышленного масштаба, сейчас многие отечественные разработки имеют слабые места, считает руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своей презентации, показанной в ходе выступления на панельной дискуссии с участием IT-отрасли, указал, что госорганы и госкомпании до 2021 года должны согласовать планы замещения используемого иностранного ПО на отечественное.
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Сейчас в России есть единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в него входят более 6800 программ, которые применяются для разных задач и различных сферах. В частности, это система управления предприятием 1С, правовая система "Гарант", лингвистические сервисы ABBYY, защитное ПО Dr.Web, Kaspersky, большое количество образовательных порталов, платформ для госзакупок и многие другие.
"У отечественной IT-индустрии пока есть проблемы с аналогами многих ключевых западных программ промышленного масштаба, не так видных простому пользователю, как потребительские приложения (онлайн-банкинг, мессенджеры, браузеры, умные помощники и.т.д.)", - сказал РИА Новости Лифшиц.
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По его словам, для очень сложных вещей в России в настоящее время нет многих аналогов важных систем в промышленности, например конструкторских систем, систем класса MES (системы управления производственными процессами), ERP (система планирования ресурсов предприятия), продуктов Dassault Systemes, в которых проектируют узлы самолетов и вертолетов, а также нет соответствующего по уровню аналога баз данных.
"Да, отечественные аналоги разрабатываются, часто есть тестовые прототипы, но они чаще всего неконкурентоспособны и именно что прототипы, к тому же это единичные случаи, а не общая индустриальная практика. Промышленность вся работает на зарубежном софте. По сути полноценную отечественную индустрию по производству таких серьезных систем еще только предстоит создать", - заключил он.
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Евгений ЛифшицМихаил МишустинЛаборатория КасперскогоГосдума РФТехнологииЭкономика
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