Эксперт оценил перспективы развития отечественного ПО

"Да, отечественные аналоги разрабатываются, часто есть тестовые прототипы, но они чаще всего неконкурентоспособны и именно что прототипы, к тому же это единичные случаи, а не общая индустриальная практика. Промышленность вся работает на зарубежном софте. По сути полноценную отечественную индустрию по производству таких серьезных систем еще только предстоит создать", - заключил он.