https://ria.ru/20200710/1574182501.html
В Мордовии задержали мужчину, устроившего стрельбу на проводах в армию
Сотрудники Росгвардии и полиции задержали жителя Мордовии, отметившего проводы друга в армию стрельбой из автомата Калашникова, сообщает пресс-служба управления РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:10
2020-07-10T17:10
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика мордовия
михаил калашников
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120104_0:117:3072:1845_1400x0_80_0_0_ddad2e5857ea1c118c768a9bc4b5d606.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика мордовия, михаил калашников, происшествия