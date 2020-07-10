В Мордовии задержали мужчину, устроившего стрельбу на проводах в армию

"Правоохранителями были установлены личности и местонахождение лиц, причастных к данному факту. У владельца оружия был обнаружен и изъят охолощенный автомат Калашникова модели СХ-АК12. Молодой человек сознался в содеянном, пояснив, что накануне вечером он с друзьями отмечал проводы своего друга в армию. В отношении него был составлен административный протокол", - сообщает управление Росгвардии.