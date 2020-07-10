Слуцкий прокомментировал решение Турции по статусу собора Святой Софии

"Вопрос изменения статуса храма-музея Святой Софии только формально может показаться, что является внутренним делом Турции, на самом деле это не совсем так. Айя-София включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, имеет статус музея, что влечет за собой ряд юридических обязательств со стороны турецких властей по сохранению универсальной ценности этого памятника", - сказал Слуцкий РИА Новости.