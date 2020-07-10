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В России просроченные водительские права будут действовать до конца года
Просроченные водительские права в России будут действовать без ограничений до конца года, сообщается на сайте "МВД-Медиа". РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:09
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

В России просроченные водительские права будут действовать до конца года

17:07 10.07.2020 (обновлено: 17:09 10.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Просроченные водительские права в России будут действовать без ограничений до конца года, сообщается на сайте "МВД-Медиа".
Ранее МВД предложило принимать до 31 декабря заявления на получение или замену паспортов и прав, действие которых истекает к 15 июля.
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"Приказом МВД России от 9 июня 2020 года № 410 определено, что замена водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запись на получение госуслуги по замене водительского удостоверения осуществляется на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Граждане также могут обратиться лично в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. Для регулирования потоков посетителей будут использоваться системы электронной очереди. При необходимости такая услуга будет оказываться также в порядке живой очереди.
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Для исключения большого скопления людей и образования очередей будут увеличены часы приема и количество сотрудников. Подать заявление на замену прав можно по электронной почте на адреса, размещенные на региональных страницах сайта гибдд.рф.
"В этом году в период с 1 февраля по 15 июля замене подлежали более 2 миллионов водительских удостоверений. На сегодняшний день из них заменены свыше 1,6 миллиона. Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции работают в штатном режиме", - добавляется в сообщении.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
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