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Банк ВТБ вновь признан лучшим брокером России
Банк ВТБ вновь стал победителем конкурса "Элита фондового рынка", проводимого Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), сообщает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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втб, новости компаний - экономика

Банк ВТБ вновь признан лучшим брокером России

17:07 10.07.2020
690
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Банк ВТБ вновь стал победителем конкурса "Элита фондового рынка", проводимого Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), сообщает пресс-служба банка.
Эксперты отметили значительный рост бизнеса в минувшем году - объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу ВТБ) за 2019 вырос на 33% и превысил 1,9 триллиона рублей на конец 2019 года. Наиболее интенсивный рост показал сегмент работы с физическими лицами - объем активов вырос на 58% - до 922 миллиардов рублей. Число клиентов в 2019 году выросло в 2,5 раза и превысило 715 тысяч человек.
Особый фокус делался на развитие мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции – флагманского цифрового продукта ВТБ Капитал Инвестиции. Количество активных клиентов на мобильной платформе за год выросло в шесть раз - к концу 2019 года мобильным приложением пользовались уже более 170 тысяч клиентов, общий объем проведенных сделок превысил два триллиона рублей.
Активно развивались ключевые сервисы и функции приложения: стало возможным удаленное открытие брокерского счета онлайн, перевод средств между брокерскими счетами; платформа размещений – возможность участвовать в первичных размещениях; покупка ОФЗ-н; доступны более тысячи наиболее ликвидных акций американского фондового рынка на Санкт-Петербургской бирже; созданы дивидендный и купонный календари; доступны услуги робосоветника и виртуального советника.
Глава департамента развития IT-архитектуры банка ВТБ Илья Старостин
09:00
Глава IT-архитектуры ВТБ рассказал о цифровой трансформации банка
"За прошедшие полгода 2020 года нам удалось не только не сбавить темп развития, но и нарастить его. Сегодня под управлением ВТБ Капитал Инвестиции – 2,6 триллиона рублей, мы являемся крупнейшей платформой по управлению капиталом в России. За прошлый год мы увеличили свою долю рынка с 19% до 23%, сейчас это уже более 25%. Это доля в сбережениях населения, которые хранятся в инвестициях", - сказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.
По его словам, премия - показатель, подтверждающий правильность принятого три года решения сделать развитие цифрового бизнеса своим приоритетом.
"Только за прошлый год количество брокерских операций у ВТБ увеличилось больше чем в 8 раз. Количество активных клиентов выросло больше чем в десять раз за два года. И сегодня полмиллиона человек делает через нас хотя бы одну сделку в месяц. Наша цель – сделать так, чтобы инвестиции стали неотъемлемой частью сбережений населения в России", - сказал Потапов.
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ВТБНовости компаний - Экономика
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