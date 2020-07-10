Банк ВТБ вновь признан лучшим брокером России

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Банк . Банк ВТБ вновь стал победителем конкурса "Элита фондового рынка", проводимого Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), сообщает пресс-служба банка.

Эксперты отметили значительный рост бизнеса в минувшем году - объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу ВТБ) за 2019 вырос на 33% и превысил 1,9 триллиона рублей на конец 2019 года. Наиболее интенсивный рост показал сегмент работы с физическими лицами - объем активов вырос на 58% - до 922 миллиардов рублей. Число клиентов в 2019 году выросло в 2,5 раза и превысило 715 тысяч человек.

Особый фокус делался на развитие мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции – флагманского цифрового продукта ВТБ Капитал Инвестиции. Количество активных клиентов на мобильной платформе за год выросло в шесть раз - к концу 2019 года мобильным приложением пользовались уже более 170 тысяч клиентов, общий объем проведенных сделок превысил два триллиона рублей.

Активно развивались ключевые сервисы и функции приложения: стало возможным удаленное открытие брокерского счета онлайн, перевод средств между брокерскими счетами; платформа размещений – возможность участвовать в первичных размещениях; покупка ОФЗ-н; доступны более тысячи наиболее ликвидных акций американского фондового рынка на Санкт-Петербургской бирже; созданы дивидендный и купонный календари; доступны услуги робосоветника и виртуального советника.

"За прошедшие полгода 2020 года нам удалось не только не сбавить темп развития, но и нарастить его. Сегодня под управлением ВТБ Капитал Инвестиции – 2,6 триллиона рублей, мы являемся крупнейшей платформой по управлению капиталом в России. За прошлый год мы увеличили свою долю рынка с 19% до 23%, сейчас это уже более 25%. Это доля в сбережениях населения, которые хранятся в инвестициях", - сказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

По его словам, премия - показатель, подтверждающий правильность принятого три года решения сделать развитие цифрового бизнеса своим приоритетом.