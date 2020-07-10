В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 55

"Пятьдесят пять пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Информация по двум из них появилась за последние сутки. Это пациентка 38 лет из Иванова и пациентка 57 лет из Комсомольского района. Как и во всех предыдущих случаях, у них были тяжелые сопутствующие патологии", - говорится в сообщении.