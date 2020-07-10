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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574182247.html
В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 55
Две пациентки 38 и 57 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее количество летальных случаев выросло в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ивановская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, ивановская область

В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 55

17:07 10.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Две пациентки 38 и 57 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее количество летальных случаев выросло в регионе до 55, сообщает облправительство.
По состоянию на 10 июля, в Ивановской области зарегистрирован 5371 случай заболевания COVID-19, за сутки поставлены 67 диагнозов. Из новых случаев: 38 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 28 человек. Один заболевший был выявлен без симптомов, он проходил тестирование перед госпитализацией.
За сутки выписаны 19 человек. Всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 3350 пациентов с COVID-19.
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
11:05
В России за сутки выявили еще 6,6 тысячи пациентов с коронавирусом
"Пятьдесят пять пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Информация по двум из них появилась за последние сутки. Это пациентка 38 лет из Иванова и пациентка 57 лет из Комсомольского района. Как и во всех предыдущих случаях, у них были тяжелые сопутствующие патологии", - говорится в сообщении.
В стационаре на данный момент находится 631 пациент с COVID-19, в том числе на койках с кислородом - 224 человека, на аппаратах ИВЛ - 11 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииИвановская область
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