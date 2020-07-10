В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 55

ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Две пациентки 38 и 57 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее количество летальных случаев выросло в регионе до 55, сообщает облправительство.
По состоянию на 10 июля, в Ивановской области зарегистрирован 5371 случай заболевания COVID-19, за сутки поставлены 67 диагнозов. Из новых случаев: 38 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 28 человек. Один заболевший был выявлен без симптомов, он проходил тестирование перед госпитализацией.
За сутки выписаны 19 человек. Всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 3350 пациентов с COVID-19.
"Пятьдесят пять пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Информация по двум из них появилась за последние сутки. Это пациентка 38 лет из Иванова и пациентка 57 лет из Комсомольского района. Как и во всех предыдущих случаях, у них были тяжелые сопутствующие патологии", - говорится в сообщении.
В стационаре на данный момент находится 631 пациент с COVID-19, в том числе на койках с кислородом - 224 человека, на аппаратах ИВЛ - 11 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.