Губернатор Юты объявил режим ЧС в столице штата

Группа демонстрантов собралась в четверг вечером у здания местной прокуратуры после того, как ведомство объявило, что применение силы в инциденте с 22-летним Бернардо Паласиосом-Карбахалем, который скончался в результате стрельбы со стороны полиции, было оправданным. По данным полиции, после того, как протестующие стали бить окна в здании прокуратуры, собрание людей объявили незаконным. Кроме того, как сообщается, демонстранты применяли перечный газ в отношении полицейских. В результате один сотрудник полиции был доставлен в больницу, двое демонстрантов задержаны.