Губернатор Юты объявил режим ЧС в столице штата

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Юты Гэри Герберт объявил режим чрезвычайной ситуации в столице штата Солт-Лейк-Сити в связи со вспыхнувшими в городе протестами, сообщает The Hill.
Группа демонстрантов собралась в четверг вечером у здания местной прокуратуры после того, как ведомство объявило, что применение силы в инциденте с 22-летним Бернардо Паласиосом-Карбахалем, который скончался в результате стрельбы со стороны полиции, было оправданным. По данным полиции, после того, как протестующие стали бить окна в здании прокуратуры, собрание людей объявили незаконным. Кроме того, как сообщается, демонстранты применяли перечный газ в отношении полицейских. В результате один сотрудник полиции был доставлен в больницу, двое демонстрантов задержаны.
Как заявила официальный представитель губернатора штата Брук Шеффлер, режим ЧС будет действовать в городе до 13 июля 23.59 по местному времени.
Паласиоса-Карбахаля застрелили 23 мая в Солт-Лейк-Сити в результате полицейской погони. Как сообщали СМИ, всего сотрудники полиции, выехавшие ранее на вызов об "угрозах с оружием", выстрелили в направлении молодого человека около 30 раз.
С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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