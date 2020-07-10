Сенатор назвал причину изменения статуса собора Святой Софии

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Решение Решение Анкары по собору Святой Софии направлено на повышение популярности у своих граждан, на отношениях с Россией оно не скажется, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев

Турецкий суд постановил об изменении статуса собора Святой Софии, она станет мечетью.

По его мнению, шаг руководства Турции не был направлен против россиян.

"Прежде всего, ставка руководства Турции делалась на повышение популярности у собственных граждан", - сказал сенатор.

"Не жду обострений с Турцией и не хочу, чтобы происходил обмен пощёчинами, тем более что церковь у нас отделена от государства", - добавил политик.

По словам Кондратьева, в России четверть населения исповедуют ислам, "и спор о внутренних решениях в Турции тоже не правомочен".

"Другое дело - моральная сторона. Были публичные заявления по этому поводу лидеров РПЦ . Очень жаль, что их не услышали", - сказал он.