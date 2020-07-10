https://ria.ru/20200710/1574182158.html
Сенатор назвал причину изменения статуса собора Святой Софии
Решение Анкары по собору Святой Софии направлено на повышение популярности у своих граждан, на отношениях с Россией оно не скажется, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:06
2020-07-10T18:06
алексей кондратьев
русская православная церковь
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
турция
стамбул
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40460/68/404606819_0:9:1024:585_1400x0_80_0_0_d7476bb0bd9daab166cb01755f630837.jpg
https://ria.ru/20200710/1574180660.html
https://ria.ru/20200710/1574181173.html
3
собор святой софии в турции
турция
стамбул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40460/68/404606819_0:9:1024:585_1400x0_80_0_0_d7476bb0bd9daab166cb01755f630837.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40460/68/404606819_0:0:1024:768_1400x0_80_0_0_d1e187479ca683e5f09f20e1757769f9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40460/68/404606819_183:100:866:783_1400x0_80_0_0_e205d40a010fa7cda5f170609c4255c2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кондратьев, русская православная церковь, собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, турция, стамбул, в мире
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Решение
Анкары
по собору Святой Софии направлено на повышение популярности у своих граждан, на отношениях с Россией оно не скажется, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда
Алексей Кондратьев
.
Турецкий суд постановил об изменении статуса собора Святой Софии, она станет мечетью.
По его мнению, шаг руководства
Турции
не был направлен против россиян.
"Прежде всего, ставка руководства Турции делалась на повышение популярности у собственных граждан", - сказал сенатор.
"Не жду обострений с Турцией и не хочу, чтобы происходил обмен пощёчинами, тем более что церковь у нас отделена от государства", - добавил политик.
По словам Кондратьева, в России четверть населения исповедуют ислам, "и спор о внутренних решениях в Турции тоже не правомочен".
"Другое дело - моральная сторона. Были публичные заявления по этому поводу лидеров
РПЦ
. Очень жаль, что их не услышали", - сказал он.
Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть © AP Photo / STR
Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.
1
из 14
Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк
Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.
2
из 14
Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк
Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.
3
из 14
Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк
Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.
4
из 14
Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.
© AP Photo / Emrah Gurel
Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.
5
из 14
Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.
6
из 14
В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.
7
из 14
Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.
© AFP 2020 / Ozan Kose
В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.
8
из 14
В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.
© AP Photo / STR
Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.
9
из 14
Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.
10
из 14
Собор Святой Софии в Стамбуле.
11
из 14
Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.
© AFP 2020 / Ozan Kose
В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.
12
из 14
В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.
13
из 14
В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© AP Photo / Emrah Gurel
Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.
14
из 14
Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.
1
из 14
Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.
2
из 14
Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.
3
из 14
Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.
4
из 14
Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.
5
из 14
Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.
6
из 14
В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.
7
из 14
Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.
8
из 14
В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.
9
из 14
Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.
10
из 14
Собор Святой Софии в Стамбуле.
11
из 14
Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.
12
из 14
В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.
13
из 14
В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
14
из 14
Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.
Что касается дальнейших шагов, политик считает, что "есть ещё возможности по дипломатическому урегулированию этого вопроса, и он во многом зависит от солидарной позиции целого ряда христианских государств, будь то православные, католики, протестанты и другие".