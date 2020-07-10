В Испании туристы стоят в очереди, чтобы попасть на пляж

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В испанском городе Ла-Корунья туристы стоят в очереди, чтобы попасть на пляж "Риазор", В испанском городе Ла-Корунья туристы стоят в очереди, чтобы попасть на пляж "Риазор", сообщает The Sun.

22 июня там установили специальную арку, подсчитывающую число людей, проходящей под ней. В нее встроена светофорная система, которая либо разрешает человеку зайти на пляж, либо нет, основываясь на информации о том, сколько отдыхающих уже на месте. Арка поставлена для того, чтобы не допустить скопления людей.

Желающие избежать очереди могут проверить на сайте, насколько заполнен пляж.

Несколько десятков прибрежных территорий были закрыты, поэтому на оставшихся вынуждены принимать меры, чтобы сдержать поток отдыхающих. Пляжи, в основном, закрывались из-за несоблюдения безопасности и правил социального дистанцирования. Только в Малаге было зафиксировано более четырех тысяч инцидентов. Министр внутренних дел Андалусии Элиас Бендодо призвал отдыхающих к ответственному туризму.