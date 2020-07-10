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В Сербии число жертв коронавируса за сутки составило 18
Минувшие сутки стали худшими в Сербии за период пандемии COVID-19, зарегистрированы 18 смертельных случаев и 386 новых заболевших, сообщила в пятницу в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:56
2020-07-10T16:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ана брнабич
коронавирусы
здоровье - общество
сербия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, ана брнабич, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, в мире
БЕЛГРАД, 10 июл - РИА Новости.
Минувшие сутки стали худшими в Сербии
за период пандемии COVID-19
, зарегистрированы 18 смертельных случаев и 386 новых заболевших, сообщила в пятницу в специальном телеобращении премьер-министр страны Ана Брнабич
.
"Это худший день с начала нашей борьбы с коронавирусом, поэтому я хотела обратиться к гражданам Сербии лично, а не через сообщение для СМИ. За минувшие 24 часа 18 человек скончались из-за этого вируса в Республике Сербия, 138 находятся на аппаратах ИВЛ, а из 8646 протестированных у нас 386 новых зараженных лиц", - сообщила премьер.
Главной причиной она назвала "недисциплинированное поведение граждан 5-6 дней назад". Что касается прошедших в минувшие три дня в Сербии массовых антиправительственных выступлений, то, по оценке Брнабич, это отразится на росте количества заболеваний еще через три-четыре дня.
По состоянию на 9 июля, общее число зараженных COVID-19 в Сербии достигало 17 342 человек, умерших с начала пандемии насчитывалось 352 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.