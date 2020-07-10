В Сербии число жертв коронавируса за сутки составило 18

"Это худший день с начала нашей борьбы с коронавирусом, поэтому я хотела обратиться к гражданам Сербии лично, а не через сообщение для СМИ. За минувшие 24 часа 18 человек скончались из-за этого вируса в Республике Сербия, 138 находятся на аппаратах ИВЛ, а из 8646 протестированных у нас 386 новых зараженных лиц", - сообщила премьер.