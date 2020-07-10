Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574181487.html
Эксперт прокомментировал решение Турции по храму Святой Софии
Изменение статуса храма Святой Софии выгодно лично президенту Турции Тайипу Эрдогану, который в условиях замедления роста национальной экономики стремится... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:06
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
виктор надеин-раевский
российская академия наук
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574178623_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_017bf34df2ae850bf5cb42d38ff1f3f3.jpg
https://ria.ru/20200710/1574181375.html
https://ria.ru/20200710/1574181173.html
собор святой софии в турции
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574178623_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_017bf34df2ae850bf5cb42d38ff1f3f3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574178623_125:0:2856:2048_1400x0_80_0_0_e71fa6b6617db57397cc52ab6d7b3571.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574178623_466:0:2514:2048_1400x0_80_0_0_acd8ef2e0c0fc7697b0b30572fff099b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, виктор надеин-раевский, российская академия наук, турция, в мире

Эксперт прокомментировал решение Турции по храму Святой Софии

16:54 10.07.2020 (обновлено: 18:06 10.07.2020)
1219
© REUTERS / Murad SezerСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© REUTERS / Murad Sezer
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Изменение статуса храма Святой Софии выгодно лично президенту Турции Тайипу Эрдогану, который в условиях замедления роста национальной экономики стремится поднять свой рейтинг в глазах населения, в частности среди умеренных исламистов, заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.
В пятницу Госсовет Турции (высший административный суд) аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя Софии) в музей.
Собор Святой Софии в Стамбуле
16:52
В Турции заявили о продолжении допуска христиан в собор Святой Софии
По словам эксперта, изменение статуса Айя Софии могло быть инициативой не столько турецкого правительства, сколько лично президента Эрдогана. "Турецкая экономика сейчас находится в плачевном состоянии, туристов ждать не приходится. Мы (Российская Федерация - ред.) самолеты в Турцию не отправляем, воздушное пространство не открываем. Уже ясно, что 7 миллионов туристов, посетивших Турцию в прошлом году, Эрдогану уже не видать - а это как-никак 10% турецкого бюджета", - прокомментировал Надеин-Раевский.
В подобных условиях, добавляет он, говорить об оздоровлении национальной экономики было бы попросту наивно. Другим негативным фактором, отразившимся на снижении популярности Эрдогана среди сограждан, стал неблагоприятный внешнеполитический фон.
"США оставляют в силе свои санкции, всплыли ряд и других разногласий с Вашингтоном... В то же время, он недоволен и нашей политикой по Сирии, Ливии. И крыть нечем. Мобилизовать электорат крайне трудно - и в этих условиях все сгодится. Решение изменить статус храма Святой Софии поднимает мощный патриотический дух исламистов. Это важно, так как умеренный исламизм - одно из важнейших направлений для Эрдогана", - отметил востоковед.
Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть
© AP Photo / STR

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Собор Святой Софии в Стамбуле
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Собор Святой Софии в Стамбуле
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

Собор Святой Софии в Стамбуле
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Emrah Gurel

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

Собор Святой Софии в Стамбуле
5 из 14

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

Собор Святой Софии в Стамбуле
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

Собор Святой Софии в Стамбуле
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

Собор Святой Софии в Стамбуле
8 из 14

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / STR

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

Собор Святой Софии в Стамбуле
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии в Стамбуле.

Кошка в соборе Святой Софии в Стамбуле
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

Собор Святой Софии в Стамбуле
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

Собор Святой Софии в Стамбуле
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мужчина в соборе Святой Софии в Стамбуле
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

Собор Святой Софии в Стамбуле
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
5 из 14

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
8 из 14

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
Таким образом, резюмирует он, Эрдоган с помощью решения по храму Святой Софии стремится восполнить свою популярность сразу как за внутриполитические, так и внешнеполитические неудачи.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Собор Святой Софии в Стамбуле
16:49
Собор Святой Софии в Стамбуле
200048
Обсудить 0
Собор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииВиктор Надеин-РаевскийРоссийская академия наукТурцияВ мире
Рекомендуем
Собор Святой Софии в Стамбуле
В Турции заявили о продолжении допуска христиан в собор Святой Софии
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк
В Совфеде прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии
Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле зарегистрировали как мечеть
Владимир Джабаров
Джабаров заявил о невозможности повлиять на решение по Святой Софии
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал решение Турции по статусу собора Святой Софии
Собор Святой Софии (Айя-София)
Сенатор назвал причину изменения статуса собора Святой Софии
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Эксперт оценил решение Нидерландов об иске в ЕСПЧ против России по МН17
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии
Дмитрий Козак
Козак назвал последствия пересмотра Киевом Минских соглашений
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса за сутки составило 18
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Нидерланды отметили важность продолжения встреч с Россией по вопросу MH17
Собор Святой Софии в Стамбуле
В РПЦ сожалеют о решении Турции по собору Святой Софии
Ираклий Гарибашвили
Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году
Собор Святой Софии в Стамбуле
В СПЧ прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии
Собор Святой Софии в Стамбуле
В ОП прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:33В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
23:26Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
23:23Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Лента новостейМолния