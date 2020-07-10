Эксперт прокомментировал решение Турции по храму Святой Софии

В Турции заявили о продолжении допуска христиан в собор Святой Софии

В Турции заявили о продолжении допуска христиан в собор Святой Софии

В подобных условиях, добавляет он, говорить об оздоровлении национальной экономики было бы попросту наивно. Другим негативным фактором, отразившимся на снижении популярности Эрдогана среди сограждан, стал неблагоприятный внешнеполитический фон.

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Таким образом, резюмирует он, Эрдоган с помощью решения по храму Святой Софии стремится восполнить свою популярность сразу как за внутриполитические, так и внешнеполитические неудачи.