Собор Святой Софии в Стамбуле зарегистрировали как мечеть

"В заключении Госсовета указано, что Айя-София зарегистрирована в кадастре в качестве мечети, и подчеркивается, что этот статус неизменен", - сообщает агентство.

Накануне пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын в интервью агентству заявил, что Турция сохранит в соборе христианские иконы. Калын отметил также, что все главные мечети страны, такие как Голубая мечеть, мечеть Фатих и мечеть Сулеймание, открыты как для верующих, так и для обычных посетителей, и туристы по-прежнему смогут посещать собор Святой Софии. По данным минтуризма Турции, за 2019 год Айя-Софию посетили более 3,7 миллиона человек.