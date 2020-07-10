Москвичам предсказали всплески аллергии до конца августа

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Всплески аллергии у москвичей могут проявляться до конца августа из-за позднего пика цветения растений, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Погодные условия 2020 года спровоцировали сильное цветение злаковых этим летом. Прохладная весна сдвинула пик их цветения с начала лета на конец июня - начало июля... Обильное цветение спровоцировало рост обращения жителей города с жалобами на обострение аллергии. К сожалению, продолжительность активного цветения злаков длится около двух месяцев. Периодические "всплески" можно будет наблюдать до конца августа", - цитируют в пресс-службе заместителя начальника информационно-аналитического отдела ГБУ "Мосэкомониторинг" Алену Гавриленко.
Отмечается, что пыльца многих травянистых злаков - тимофеевки, мятлика, пырея, овсяницы, райграсса - сильный аллерген для многих горожан. Именно эти виды злаковых трав растут на газонах Москвы. Они входят в состав травосмесей, которыми засевают как придомовые, так и спортивные газоны. Помимо злаковых, на московских газонах можно встретить и другие травы-аллергены: одуванчик, подорожник, лебеда, полынь.
"Один из способов снизить проявление аллергии, связанной с цветением злаков и трав у горожан, их своевременное и правильное скашивание... В Москве скашивание травы проводится в соответствии с Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ. Так, обыкновенные газоны скашивают при высоте травостоя 10-15 см, партерные - 6-10 см. Высота травостоя после кошения не должна быть ниже установленного уровня: для партерных газонов - 3-5 см, для обыкновенных газонов - 5-8 см", - говорится в сообщении.
Уточняется, что помимо снижения риска аллергической реакции, своевременный покос травы существенно снижает количество клещей, укус которых опасен как для человека, так и для животных. Насекомые прекрасно чувствуют себя в высокой траве и зарослях. Поэтому чем короче газон, тем меньше вероятность встречи с клещом.