Москвичам предсказали всплески аллергии до конца августа

"Один из способов снизить проявление аллергии, связанной с цветением злаков и трав у горожан, их своевременное и правильное скашивание... В Москве скашивание травы проводится в соответствии с Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ. Так, обыкновенные газоны скашивают при высоте травостоя 10-15 см, партерные - 6-10 см. Высота травостоя после кошения не должна быть ниже установленного уровня: для партерных газонов - 3-5 см, для обыкновенных газонов - 5-8 см", - говорится в сообщении.