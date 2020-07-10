"Единая Россия" прокомментировала задержание депутата в Ингушетии

"Если данная информация подтвердится, то членство Белхороева в партии будет приостановлено", - сказали в пресс-службе.

Белхороев, которому 63 года, является членом фракции "Единой России" и входит в состав комитета народного собрания Ингушетии по образованию, культуре и связям с религиозными организациями.