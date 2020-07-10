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"Единая Россия" прокомментировала задержание депутата в Ингушетии
Региональное отделение "Единой России" может приостановить членство в партии депутата народного собрания республики Якуба Белхороева, задержанного в пятницу по... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:49
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
республика ингушетия
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), единая россия, республика ингушетия, происшествия

"Единая Россия" прокомментировала задержание депутата в Ингушетии

16:49 10.07.2020
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© Фото : Народное собрание Республики ИнгешетияЯкуб Белхороев
Якуб Белхороев
© Фото : Народное собрание Республики Ингешетия
НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Региональное отделение "Единой России" может приостановить членство в партии депутата народного собрания республики Якуба Белхороева, задержанного в пятницу по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения.
Ранее СК РФ сообщил, что в рамках возбужденного уголовного дела задержан бывший управляющий регионального отделения Фонда социального страхования по Ингушетии - депутат народного собрания республики Якуб Белхороев. Он подозревается в хищении путем присвоения и растраты денежных средств фонда в сумме свыше 17 миллионов рублей. По версии следствия, Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения. В ближайшее время ему намерены предъявить обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере.
"Если данная информация подтвердится, то членство Белхороева в партии будет приостановлено", - сказали в пресс-службе.
Белхороев, которому 63 года, является членом фракции "Единой России" и входит в состав комитета народного собрания Ингушетии по образованию, культуре и связям с религиозными организациями.
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Следственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияРеспублика ИнгушетияПроисшествия
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