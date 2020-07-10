https://ria.ru/20200710/1574180722.html
Суд в Новосибирской области арестовал подростка за убийство учительницы
Суд в Новосибирской области в пятницу заключил под стражу на два месяца 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве сельской учительницы, сообщила РИА... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:42
2020-07-10T16:42
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
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новосибирская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости.
Суд в Новосибирской области
в пятницу заключил под стражу на два месяца 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве сельской учительницы, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ
по региону Анастасия Кулешова.
Ранее сообщалось, что 56-летнюю завуча сельской школы убили ножом в поселке Смоленский Мошковского района Новосибирской области. Подозреваемый в совершении преступления – ученик школы, в квартире при которой жила учительница и куда ночью он залез через окно.
"Мошковский районный суд в пятницу избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроков на два месяца – до 9 сентября", - сказала собеседница агентства.
Обвинение школьнику пока не предъявлено.
По предварительным данным СК, ночью 9 июля подросток, взломав окно, проник в расположенную на первом этаже квартиру, где одна жила женщина. Позже ее тело было обнаружено с множественными колото-резаными ранениями. В правоохранительные органы обратились родственники подозреваемого, которые изобличили его в преступлении и сообщили о месте нахождения в поселке.
Подозреваемым оказался 16-летний ученик школы, где работала женщина. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. У него изъяли предполагаемое оружие преступления – нож. Сейчас следователи устанавливают условия проживания и воспитания подростка, все обстоятельства совершенного преступления.
Ранее и.о. первого замглавы Мошковского района Владимир Чупрынин рассказал РИА Новости, что погибшая была очень хорошим учителем и человеком. Она жила в однокомнатной квартире при школе, через которую, по его словам, прошел не один десяток нуждающихся в жилплощади учителей.