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Суд в Новосибирской области арестовал подростка за убийство учительницы
Суд в Новосибирской области в пятницу заключил под стражу на два месяца 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве сельской учительницы, сообщила РИА... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:42
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия

Суд в Новосибирской области арестовал подростка за убийство учительницы

16:42 10.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Суд в Новосибирской области в пятницу заключил под стражу на два месяца 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве сельской учительницы, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону Анастасия Кулешова.
Ранее сообщалось, что 56-летнюю завуча сельской школы убили ножом в поселке Смоленский Мошковского района Новосибирской области. Подозреваемый в совершении преступления – ученик школы, в квартире при которой жила учительница и куда ночью он залез через окно.
"Мошковский районный суд в пятницу избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроков на два месяца – до 9 сентября", - сказала собеседница агентства.
Обвинение школьнику пока не предъявлено.
Автомобиль Следственного комитета РФ
16:35
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По предварительным данным СК, ночью 9 июля подросток, взломав окно, проник в расположенную на первом этаже квартиру, где одна жила женщина. Позже ее тело было обнаружено с множественными колото-резаными ранениями. В правоохранительные органы обратились родственники подозреваемого, которые изобличили его в преступлении и сообщили о месте нахождения в поселке.
Подозреваемым оказался 16-летний ученик школы, где работала женщина. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. У него изъяли предполагаемое оружие преступления – нож. Сейчас следователи устанавливают условия проживания и воспитания подростка, все обстоятельства совершенного преступления.
Ранее и.о. первого замглавы Мошковского района Владимир Чупрынин рассказал РИА Новости, что погибшая была очень хорошим учителем и человеком. Она жила в однокомнатной квартире при школе, через которую, по его словам, прошел не один десяток нуждающихся в жилплощади учителей.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
16:20
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11145180
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Следственный комитет России (СК РФ)Новосибирская областьПроисшествия
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