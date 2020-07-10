Суд в Новосибирской области арестовал подростка за убийство учительницы

НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Суд в Суд в Новосибирской области в пятницу заключил под стражу на два месяца 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве сельской учительницы, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону Анастасия Кулешова.

Ранее сообщалось, что 56-летнюю завуча сельской школы убили ножом в поселке Смоленский Мошковского района Новосибирской области. Подозреваемый в совершении преступления – ученик школы, в квартире при которой жила учительница и куда ночью он залез через окно.

"Мошковский районный суд в пятницу избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроков на два месяца – до 9 сентября", - сказала собеседница агентства.

Обвинение школьнику пока не предъявлено.

По предварительным данным СК, ночью 9 июля подросток, взломав окно, проник в расположенную на первом этаже квартиру, где одна жила женщина. Позже ее тело было обнаружено с множественными колото-резаными ранениями. В правоохранительные органы обратились родственники подозреваемого, которые изобличили его в преступлении и сообщили о месте нахождения в поселке.

Подозреваемым оказался 16-летний ученик школы, где работала женщина. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. У него изъяли предполагаемое оружие преступления – нож. Сейчас следователи устанавливают условия проживания и воспитания подростка, все обстоятельства совершенного преступления.