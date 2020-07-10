В РПЦ сожалеют о решении Турции по собору Святой Софии

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В РПЦ сожалеют, что слова патриарха Кирилла не были услышаны, и собор Святой Софии снова становится мечетью, заявил глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее в пятницу стало известно, что Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.
"В своем заявлении от 6 июля святейший патриарх Кирилл сказал, что "долг всякого цивилизованного государства — сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их, способствовать объединению людей, а не разделению". Очень жаль, что эти слова не были услышаны", - сказал РИА Новости Легойда, комментируя обнародованное в пятницу решение Госсовета Турции.
"Межрелигиозный мир и согласие – чрезвычайно тонкие и глубинные вопросы, не терпящие непродуманных и сугубо политических решений", - подчеркнул представитель РПЦ.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.