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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200710/1574180660.html
В РПЦ сожалеют о решении Турции по собору Святой Софии
В РПЦ сожалеют, что слова патриарха Кирилла не были услышаны, и собор Святой Софии снова становится мечетью, заявил глава отдела по взаимоотношениям церкви с... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:49
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
религия
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
русская православная церковь
в мире
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собор святой софии в турции
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2020
РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, религия, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, в мире

В РПЦ сожалеют о решении Турции по собору Святой Софии

16:42 10.07.2020 (обновлено: 16:49 10.07.2020)
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В РПЦ сожалеют, что слова патриарха Кирилла не были услышаны, и собор Святой Софии снова становится мечетью, заявил глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее в пятницу стало известно, что Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.
Собор Святой Софии в Стамбуле
8 июля, 09:13Религия и мировоззрение
Эксперт: статус собора Святой Софии не является религиозным вопросом
"В своем заявлении от 6 июля святейший патриарх Кирилл сказал, что "долг всякого цивилизованного государства — сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их, способствовать объединению людей, а не разделению". Очень жаль, что эти слова не были услышаны", - сказал РИА Новости Легойда, комментируя обнародованное в пятницу решение Госсовета Турции.
"Межрелигиозный мир и согласие – чрезвычайно тонкие и глубинные вопросы, не терпящие непродуманных и сугубо политических решений", - подчеркнул представитель РПЦ.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Интерьер собора Святой Софии в Стамбуле
7 июля, 14:24
В Госдуме назвали провокацией ситуацию с собором Святой Софии
1040229
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Религия и мировоззрениеСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьВ мире
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