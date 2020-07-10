В РПЦ сожалеют о решении Турции по собору Святой Софии

"В своем заявлении от 6 июля святейший патриарх Кирилл сказал, что "долг всякого цивилизованного государства — сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их, способствовать объединению людей, а не разделению". Очень жаль, что эти слова не были услышаны", - сказал РИА Новости Легойда, комментируя обнародованное в пятницу решение Госсовета Турции.