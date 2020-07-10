Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574180493.html
ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России в первом полугодии
Положительное сальдо внешней торговли РФ в первом полугодии 2020 года снизилось в 1,9 раза в годовом выражении и составило 46,3 миллиарда долларов, сообщается в РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:39
федеральная таможенная служба (фтс россии)
центральный банк рф (цб рф)
новости компаний - экономика
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334676_0:291:3072:2019_1400x0_80_0_0_55c4fdc30b5ecff2728c9756bd8fc67d.jpg
https://ria.ru/20200710/1574179240.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334676_0:291:3072:2019_1400x0_80_0_0_55c4fdc30b5ecff2728c9756bd8fc67d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156033/46/1560334676_226:0:2957:2048_1400x0_80_0_0_c90cca01f536b80de0791ae13fa12423.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334676_277:119:2206:2048_1400x0_80_0_0_a7f47233519fe6dc12e076ae07cf98ad.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная таможенная служба (фтс россии), центральный банк рф (цб рф), новости компаний - экономика, экономика

ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России в первом полугодии

16:39 10.07.2020
48
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Положительное сальдо внешней торговли РФ в первом полугодии 2020 года снизилось в 1,9 раза в годовом выражении и составило 46,3 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ.
Годом ранее профицит составлял 86,4 миллиарда долларов.
Ранее ФТС сообщала, что положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-мае текущего года снизилось на 40,4%, или на 32,3 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 47,7 миллиарда долларов.
Здание Центрального банка РФ
16:22
В ЦБ отметили рост чистого оттока капитала из России
000000
Обсудить 0
Федеральная таможенная служба (ФТС России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Новости компаний - ЭкономикаЭкономика
Рекомендуем
Здание Центрального банка РФ
В ЦБ отметили рост чистого оттока капитала из России
Здание Центрального банка РФ
В ЦБ отметили снижение профицита текущего счета платежного баланса России
Здание Центрального банка РФ
В ЦБ отметили снижение профицита внешней торговли в мае
Айсен Николаев
Глава Якутии предложил ОАК модель создания авиакомпании
Здание Центрального банка РФ
В ЦБ отметили спад прямых иностранных инвестиций в российские компании
Смартфон
В АРПП поддержали инициативу по замене иностранного ПО в госструктурах
Люди за компьютерами
Эксперт оценил перспективы развития отечественного ПО
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Эксперт заявил об отсутствии предпосылок для деноминации рубля
Мойка стеклянного фасада офиса Сбербанка на Кутузовском проспекте в Москве
Сбербанк отметил рост доходов работающих россиян в июне
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Эксперт оценил последствия пограничного конфликта Индии и Китая
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Опасений за урожай зерна в России в 2020 году нет, заявили в Минсельхозе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Судьба договора СНВ-3 предрешена, заявил Лавров
Работа Пенсионного фонда РФ в Чите
ЦБ заявил о нетипично высоком для последних лет спросе на наличные
Заготовка рулонов сена на поле в Краснодарском крае
В Минсельхозе назвали объемы экспорта зерна за 2019-2020 годы
Кладбище
В России отметили рост уровня смертности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:26Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
23:23Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
Лента новостейМолния