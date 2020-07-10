Козак оценил перспективы урегулирования конфликта в Донбассе

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва сожалеет, что из-за позиции Киева урегулирование конфликта в Донбассе может быть отодвинуто на неопределённое время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Трудно понять, что произошло в последнюю неделю или в последние два дня с момента, когда представители Украины в "нормандском формате" 3 июня и в Контактной группе 8 июля неизменно декларировали свою приверженность Минским соглашениям. Правда, пытаясь по-своему очень оригинально их интерпретировать. Можно только предположить, что в Киеве наконец осознали, что такую "оригинальность" ни в Минске, ни в Париже и Берлине никто не понимает и не поддерживает и вести эту своеобразную игру в дальнейшем невозможно", - сказал Козак.
"Приходится только сожалеть. Прежде всего о том, что урегулирование конфликта отодвигается на неопределенное время. О том, что и в Берлине, и в Париже, в Минске, и в других столицах было потрачено огромное количество времени и сил большого количества людей, в том числе бесценного времени глав государств и правительств, на изнуряющие и как теперь оказалось безрезультатные переговоры в течение более чем 5 лет. Может быть, в этом заявлении можно увидеть лишь один позитив – Украина услышала призыв прекратить морочить голову всему миру", - добавил он.
В четверг украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Минские соглашения во многом уже неактуальны. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по урегулированию конфликта на Донбассе еще не умер и "держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких".