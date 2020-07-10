Козак оценил перспективы урегулирования конфликта в Донбассе

"Приходится только сожалеть. Прежде всего о том, что урегулирование конфликта отодвигается на неопределенное время. О том, что и в Берлине, и в Париже, в Минске, и в других столицах было потрачено огромное количество времени и сил большого количества людей, в том числе бесценного времени глав государств и правительств, на изнуряющие и как теперь оказалось безрезультатные переговоры в течение более чем 5 лет. Может быть, в этом заявлении можно увидеть лишь один позитив – Украина услышала призыв прекратить морочить голову всему миру", - добавил он.