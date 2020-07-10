https://ria.ru/20200710/1574180250.html
В июле Анталья уже приняла примерно 30 тысяч туристов
По данным министерства культуры и туризма Турции, в июне Анталью посетили более 21 тысячи иностранных туристов, только за первую неделю июля провинция приняла... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:40
2020-07-10T16:40
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
По данным министерства культуры и туризма Турции, в июне Анталью посетили более 21 тысячи иностранных туристов, только за первую неделю июля провинция приняла более 27 тысяч гостей, почти 10,5 тысяч из них – украинцы, сообщает
Hurriyet Daily News.
"Туристический всплеск, который начался с казахов, белорусов и украинцев 1 июля, продолжается. Более 10 тысяч украинцев прибыли в первую неделю июля и уже вернулись на родину”, — сказал Юлкай Атмаджа, глава Ассоциации профессиональных гостиничных менеджеров Турции.
По его словам, 5 июля чартерные рейсы доставили в Анталью гостей из 36 городов девяти стран.
Эксперт отметил, что туристические фирмы провинции быстро восстанавливаются после ограничений на поездки, введенных во всем мире из-за коронавируса.