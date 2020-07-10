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Туризм
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В июле Анталья уже приняла примерно 30 тысяч туристов
По данным министерства культуры и туризма Турции, в июне Анталью посетили более 21 тысячи иностранных туристов, только за первую неделю июля провинция приняла... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:40
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, турция

В июле Анталья уже приняла примерно 30 тысяч туристов

16:40 10.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. По данным министерства культуры и туризма Турции, в июне Анталью посетили более 21 тысячи иностранных туристов, только за первую неделю июля провинция приняла более 27 тысяч гостей, почти 10,5 тысяч из них – украинцы, сообщает Hurriyet Daily News.
"Туристический всплеск, который начался с казахов, белорусов и украинцев 1 июля, продолжается. Более 10 тысяч украинцев прибыли в первую неделю июля и уже вернулись на родину”, — сказал Юлкай Атмаджа, глава Ассоциации профессиональных гостиничных менеджеров Турции.
По его словам, 5 июля чартерные рейсы доставили в Анталью гостей из 36 городов девяти стран.
Эксперт отметил, что туристические фирмы провинции быстро восстанавливаются после ограничений на поездки, введенных во всем мире из-за коронавируса.
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