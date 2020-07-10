https://ria.ru/20200710/1574180194.html
Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства девочки на Сахалине
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства восьмилетней девочки на Сахалине, сообщается на... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:35
2020-07-10T16:35
александр бастрыкин
сахалинская область
происшествия
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сахалинская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр бастрыкин, сахалинская область, происшествия
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
поручил доложить о ходе расследования убийства восьмилетней девочки на Сахалине, сообщается на сайте
СК РФ.
Ранее сообщалось, что девочка в понедельник вышла из дома в пригороде Южно-Сахалинска и не вернулась. В течение четырех дней ее искали сотрудники МВД, МЧС, СК, коммунальных служб и мэрии, а также до 400 волонтеров. В пятницу СК сообщил, что тело ребенка нашли с признаками насильственной смерти в лесу у села Ожидаево Холмского района, примерно в 30 километрах от Южно-Сахалинска. По данному факту заведено дело об убийстве.
"Александр Бастрыкин дал указание доложить о проводимых следственных действиях в рамках расследования убийства 8-летней девочки на Сахалине, тело которой с признаками насильственной смерти было обнаружено в водоеме в районе села Пятиречье Холмского района", - говорится в сообщении.
Как отметили в СК, в настоящее время задержаны мужчина 1975 года рождения и женщина 1988 года рождения, проводятся их допросы, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее источник в правоохранительных органах также рассказал РИА Новости, что в пятницу на Сахалине по делу об убийстве девочки задержали мужчину и женщину. На подозреваемых следствие вышло после просмотра записей с камеры наблюдения. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
поручил оказать семье убитой девочки всю необходимую помощь и попросил подойти к расследованию дела с максимальным вниманием.