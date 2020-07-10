Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства девочки на Сахалине

Ранее сообщалось, что девочка в понедельник вышла из дома в пригороде Южно-Сахалинска и не вернулась. В течение четырех дней ее искали сотрудники МВД, МЧС, СК, коммунальных служб и мэрии, а также до 400 волонтеров. В пятницу СК сообщил, что тело ребенка нашли с признаками насильственной смерти в лесу у села Ожидаево Холмского района, примерно в 30 километрах от Южно-Сахалинска. По данному факту заведено дело об убийстве.