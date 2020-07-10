Козак прокомментировал заявления Киева по Минским соглашениям

"В любых отношениях, даже на семейно-бытовом уровне, когда возникают неразрешимые противоречия, стороны апеллируют к закону. Для донбасского конфликта таким законом были минские соглашения. Теперь одна из сторон конфликта заявляет: "Этим законом руководствоваться не хочу и не буду". Значит, закона больше нет. Такое бывает. Мировая историческая практика знает множество таких фактов. Но та же практика свидетельствует, что на выработку новых правил уходят годы. В Киеве не могут это не осознавать. Это может быть только свидетельством того, что все заявления о стремлении к миру и урегулированию конфликта в значительной степени были декларативными", - сказал Козак журналистам.