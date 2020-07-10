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Козак прокомментировал заявления Киева по Минским соглашениям
Намереваясь пересмотреть минские соглашения, Киев должен осознавать, что на выработку новых документов по урегулированию конфликта в Донбассе могут уйти годы,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:35
алексей резников
ситуация в днр и лнр
дмитрий кулеба
донбасс
дмитрий козак
киев
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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алексей резников, ситуация в днр и лнр, дмитрий кулеба, донбасс, дмитрий козак, киев, украина, в мире

Козак прокомментировал заявления Киева по Минским соглашениям

16:35 10.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Козак . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Намереваясь пересмотреть минские соглашения, Киев должен осознавать, что на выработку новых документов по урегулированию конфликта в Донбассе могут уйти годы, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"В любых отношениях, даже на семейно-бытовом уровне, когда возникают неразрешимые противоречия, стороны апеллируют к закону. Для донбасского конфликта таким законом были минские соглашения. Теперь одна из сторон конфликта заявляет: "Этим законом руководствоваться не хочу и не буду". Значит, закона больше нет. Такое бывает. Мировая историческая практика знает множество таких фактов. Но та же практика свидетельствует, что на выработку новых правил уходят годы. В Киеве не могут это не осознавать. Это может быть только свидетельством того, что все заявления о стремлении к миру и урегулированию конфликта в значительной степени были декларативными", - сказал Козак журналистам.
В четверг украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что минские соглашения во многом уже неактуальны. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе еще не умер и "держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких".
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Алексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий КулебаДонбассДмитрий КозакКиевУкраинаВ мире
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