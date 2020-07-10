На итальянском острове Лампедуза за сутки высадились более 600 мигрантов

РИМ, 10 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Более 600 нелегальных мигрантов из Северной Африки, пересекших Средиземное море, высадились в течение последних суток на итальянском острове Лампедуза, сообщили в пятницу представители местных правоохранительных органов.
На остров, который стал одним из главных символов нынешнего острого миграционного кризиса, прибыли два небольших судна и около 20 лодок, которые доставили на берег 618 беженцев, в том числе, женщин и детей.
Расположенный на Лампедузе центр временного содержания мигрантов в настоящее время переполнен. Нет мест для новых беженцев и на арендованном службой Гражданской обороны Италии судне Moby Zaza, куда на днях были доставлены для прохождения карантина 180 мигрантов, спасенных в море норвежским судном Ocean Viking.
В настоящее время сотрудники финансовой гвардии Италии занимаются распределением прибывших мигрантов по другим центрам, в частности, около 100 из них отправлены в сицилийский город Порто-Эмпедокле.
Представители неправительственных организаций, суда которых занимаются спасением мигрантов, терпящих бедствие в Средиземном море, отмечают, что в последнее время с улучшением погоды заметно участились попытки беженцев добраться на лодках до берегов Европы. При этом заметно увеличилось и число мигрантов, которые гибнут в море. По данным Международной организации по миграции, в июне их количество выросло на 20% по сравнению с тем же периодом 2019 года. За этот месяц сотрудники Международного Красного Полумесяца обнаружили в море и доставили на берег тела 56 мигрантов, погибших у берегов Туниса и Ливии.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.