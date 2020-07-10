https://ria.ru/20200710/1574179353.html
В ЦБ отметили снижение профицита внешней торговли в мае
Положительное сальдо внешней торговли РФ в мае снизилось в 3,4 раза в годовом выражении и составило 3,673 миллиарда долларов против 12,464 миллиарда за... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:24
2020-07-10T16:24
центральный банк рф (цб рф)
новости компаний - экономика
экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334676_0:291:3072:2019_1400x0_80_0_0_55c4fdc30b5ecff2728c9756bd8fc67d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), новости компаний - экономика, экономика