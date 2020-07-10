https://ria.ru/20200710/1574179240.html
В ЦБ отметили рост чистого оттока капитала из России
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2020 года вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28,9 миллиарда долларов,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:22
2020-07-10T16:22
центральный банк рф (цб рф)
сша
новости компаний - экономика
экономика
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), сша, новости компаний - экономика, экономика