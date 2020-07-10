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В ЦБ отметили рост чистого оттока капитала из России
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2020 года вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28,9 миллиарда долларов,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:22
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353
60
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центральный банк рф (цб рф), сша, новости компаний - экономика, экономика

В ЦБ отметили рост чистого оттока капитала из России

16:22 10.07.2020
80
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2020 года вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28,9 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.
"Сальдо финансовых операций частного сектора в первой половине текущего года возросло до 28,9 млрд долларов США против 23,3 млрд долларов США в январе-июне 2019 года. В структуре чистого кредитования остального мира ключевую роль сыграло сокращение иностранных обязательств банков, кроме того, сохранилось на сопоставимом уровне влияние на динамику показателя операций прочих секторов по размещению средств за рубежом", - говорится в сообщении регулятора.
Здание Центрального банка РФ в Москве
Вчера, 19:54
В ЦБ отметили рост корпоративного кредитного портфеля банков
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)СШАНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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