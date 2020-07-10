Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200710/1574179186.html
В Греции рассказали об ограничениях для туристов из балканских стран
Правительство Греции решило ужесточить контроль на пограничном посту Промахонас на границе с Болгарией – с 14 июля пропускать будут только людей с отрицательным РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:41
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
коронавирус covid-19
кириакос мицотакис
сербия
греция
болгария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569903401_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_065df68d9c72387e6da1bcac668bb33f.jpg
https://ria.ru/20200709/1574132597.html
https://ria.ru/20200710/1574163442.html
сербия
греция
болгария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569903401_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_065df68d9c72387e6da1bcac668bb33f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569903401_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_72820be833200c573644c43ff75c1a4f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569903401_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_84167ae25ebb09f68d148af10acc4147.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, новости - туризм, коронавирус covid-19, кириакос мицотакис, сербия, греция, болгария, в мире

В Греции рассказали об ограничениях для туристов из балканских стран

16:22 10.07.2020 (обновлено: 16:41 10.07.2020)
501
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкМолодой человек на холме Акрополь в Афинах
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах. Архивное фото
АФИНЫ, 10 июл – РИА Новости. Правительство Греции решило ужесточить контроль на пограничном посту Промахонас на границе с Болгарией – с 14 июля пропускать будут только людей с отрицательным результатом молекулярного теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за три дня до приезда, сообщил журналистам официальный представитель правительства Стелиос Петсас.
По его словам, реализация оперативного плана контроля на въездах в страну, необходимость уделять внимание выполнению медицинских протоколов и ужесточению мер на пограничном посту Промахонас обсуждались в ходе телеконференции под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.
"Увеличение ввезенных и внутренних случаев инфицирования вызывает тревогу. Нам требуется затормозить опасную самоуспокоенность. Потому что коронавирус не ушел. Он здесь и питается недопустимым расслаблением. В то же время он диктует дополнительные меры в отношении прибывающих, в основном из соседних балканских стран", - заявил Петсас.
Петсас рассказал о принятых решениях.
"Первое. Лица, въезжающие по несущественным причинам, с 6.00 утра вторника, 14 июля 2020 года на пограничном контрольно-пропускном пункте Промахонас должны показать отрицательный результат молекулярного теста на коронавирус, который был сделан за 72 часа до въезда в Грецию", - сообщил Петсас.
"Второе. Обязательство по заполнению Формы нахождения пассажира (Passenger Locator Form, PLF) остается в силе. Минимальное время заполнения PLF ограничено 24 часами, вместо 48 часов ранее, до прибытия в Грецию", - сказал он.
Петсас сообщил, что также увеличивается количество проверок соблюдения санитарных протоколов. Десятки контролеров проведут более 300 проверок по всей Греции до воскресенья.
Машины скорой помощи в Греции
Вчера, 18:40Распространение нового коронавируса
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3672
После открытия границ с 1 июля в Греции растет количество завозных случаев коронавируса. Власти Греции с понедельника запретили въезд в страну гражданам Сербии в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
В четверг выявлены 50 новых случаев инфицирования коронавирусом, 24 из них обнаружены при контроле на въезде в страну.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Туроператор Нева приостановил деятельность
13:01Туризм
Выяснилось, сколько сейчас можно заработать в сфере туризма
110000
Обсудить 0
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Кириакос МицотакисСербияГрецияБолгарияВ мире
Рекомендуем
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 292
Денис Ефимов
"Сядет вместе с ним": сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Патроны к самозарядному пистолету Удав во время его демонстрации на полигоне АО ЦНИИточмаш
В России запускают в серию новые особые пистолетные патроны
ORC — Odd Radio Circles
Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
МИД подготовил меры из-за появления флага ЛГБТ на зданиях посольств
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкину доложат об обстоятельствах убийства ветерана ВОВ в Башкирии
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Совфеде оценили позицию Киева по поставкам воды в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:26Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
23:23Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
Лента новостейМолния