В Греции рассказали об ограничениях для туристов из балканских стран

"Увеличение ввезенных и внутренних случаев инфицирования вызывает тревогу. Нам требуется затормозить опасную самоуспокоенность. Потому что коронавирус не ушел. Он здесь и питается недопустимым расслаблением. В то же время он диктует дополнительные меры в отношении прибывающих, в основном из соседних балканских стран", - заявил Петсас.