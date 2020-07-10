В Греции рассказали об ограничениях для туристов из балканских стран

АФИНЫ, 10 июл – РИА Новости. Правительство Греции решило ужесточить контроль на пограничном посту Промахонас на границе с Болгарией – с 14 июля пропускать будут только людей с отрицательным результатом молекулярного теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за три дня до приезда, сообщил журналистам официальный представитель правительства Стелиос Петсас.
По его словам, реализация оперативного плана контроля на въездах в страну, необходимость уделять внимание выполнению медицинских протоколов и ужесточению мер на пограничном посту Промахонас обсуждались в ходе телеконференции под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.
"Увеличение ввезенных и внутренних случаев инфицирования вызывает тревогу. Нам требуется затормозить опасную самоуспокоенность. Потому что коронавирус не ушел. Он здесь и питается недопустимым расслаблением. В то же время он диктует дополнительные меры в отношении прибывающих, в основном из соседних балканских стран", - заявил Петсас.
Петсас рассказал о принятых решениях.
"Первое. Лица, въезжающие по несущественным причинам, с 6.00 утра вторника, 14 июля 2020 года на пограничном контрольно-пропускном пункте Промахонас должны показать отрицательный результат молекулярного теста на коронавирус, который был сделан за 72 часа до въезда в Грецию", - сообщил Петсас.
"Второе. Обязательство по заполнению Формы нахождения пассажира (Passenger Locator Form, PLF) остается в силе. Минимальное время заполнения PLF ограничено 24 часами, вместо 48 часов ранее, до прибытия в Грецию", - сказал он.
Петсас сообщил, что также увеличивается количество проверок соблюдения санитарных протоколов. Десятки контролеров проведут более 300 проверок по всей Греции до воскресенья.
После открытия границ с 1 июля в Греции растет количество завозных случаев коронавируса. Власти Греции с понедельника запретили въезд в страну гражданам Сербии в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
В четверг выявлены 50 новых случаев инфицирования коронавирусом, 24 из них обнаружены при контроле на въезде в страну.
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