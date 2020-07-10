В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 292

В четверг в оперштабе сообщали о 284 летальных исходах из-за COVID-19 в республике.

"В Азербайджане выявлены еще 526 случаев заражения коронавирусом, 502 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 22 990 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 14 093 человек вылечились, 292 скончались, 8605 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.