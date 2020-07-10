В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 292

БАКУ, 10 июл - РИА Новости. Число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 22 990, за сутки инфекция выявлена еще у 526 человек, всего в стране умерли 292 человека с COVID-19, сообщил в пятницу оперативный штаб при кабмине.
В четверг в оперштабе сообщали о 284 летальных исходах из-за COVID-19 в республике.
"В Азербайджане выявлены еще 526 случаев заражения коронавирусом, 502 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 22 990 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 14 093 человек вылечились, 292 скончались, 8605 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии были проведены 552 311 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.