Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574179121.html
В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 292
Число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 22 990, за сутки инфекция выявлена еще у 526 человек, всего в стране умерли 292 человека с... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_dab830b90f00b8871192991547373bb0.jpg
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_dab830b90f00b8871192991547373bb0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_231:0:2962:2048_1400x0_80_0_0_887f3decdedd553fdc23116287d3582b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_891:0:2939:2048_1400x0_80_0_0_f2ad87e3c01c06fa36f6448a85a849b4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 292

16:20 10.07.2020
257
© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 10 июл - РИА Новости. Число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 22 990, за сутки инфекция выявлена еще у 526 человек, всего в стране умерли 292 человека с COVID-19, сообщил в пятницу оперативный штаб при кабмине.
В четверг в оперштабе сообщали о 284 летальных исходах из-за COVID-19 в республике.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"В Азербайджане выявлены еще 526 случаев заражения коронавирусом, 502 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 22 990 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 14 093 человек вылечились, 292 скончались, 8605 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии были проведены 552 311 тестов.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
201101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
Рекомендуем
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкину доложат об обстоятельствах убийства ветерана ВОВ в Башкирии
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах
В Греции рассказали об ограничениях для туристов из балканских стран
Здание Центрального банка РФ
В ЦБ отметили спад прямых иностранных инвестиций в российские компании
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
На юго-западе Москвы потушили пожар в жилом доме
Собор Святой Софии в Стамбуле
Сенатор прокомментировал изменение статуса собора Святой Софии
Мигранты на испанском спасательном судне в Средиземном море
На итальянском острове Лампедуза за сутки высадились более 600 мигрантов
Флаг лагеря Артек.
В Петербурге осудили женщину, продававшую поддельные путевки в "Артек"
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса за сутки составило 18
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Совфеде оценили позицию Киева по поставкам воды в Крым
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Число случаев заражения COVID-19 в Африке превысило 540 тысяч
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Эксперт оценил решение Нидерландов об иске в ЕСПЧ против России по МН17
Сотрудники правоохранительных органов в Азербайджане
Источник сообщил о задержании главы консульского отдела МИД Азербайджана
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
В Британии число жертв коронавируса увеличилось на 48 человек
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Антитела к коронавирусу нашли у 21,7 процента протестированных москвичей
Сотрудник МЧС РФ
Пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:26Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
23:23Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
Лента новостейМолния