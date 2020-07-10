Бастрыкину доложат об обстоятельствах убийства ветерана ВОВ в Башкирии

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил башкирским следователям доложить обо всех обстоятельствах убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее башкирский следком сообщал, что тело 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны было найдено в его частном доме в деревне Леуза Кигинского района. Сообщалось, что на ветерана было совершено разбойное нападение. На месте работают криминалисты следственных органов, полицейские. Также на место происшествия выехал министр МВД по Башкирии Роман Деев.
"Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления по Республике Башкортостан доложить обо всех обстоятельствах убийства в Башкортостане 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что региональные следователи уже завели дело по статьям "разбой" и "убийство". В настоящее время устанавливаются причастные к этому преступлению.