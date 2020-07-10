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Бастрыкину доложат об обстоятельствах убийства ветерана ВОВ в Башкирии
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил башкирским следователям доложить обо всех обстоятельствах убийства 100-летнего ветерана Великой... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:20
убийство ветерана в башкирии
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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убийство ветерана в башкирии, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия

Бастрыкину доложат об обстоятельствах убийства ветерана ВОВ в Башкирии

16:20 10.07.2020
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил башкирским следователям доложить обо всех обстоятельствах убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее башкирский следком сообщал, что тело 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны было найдено в его частном доме в деревне Леуза Кигинского района. Сообщалось, что на ветерана было совершено разбойное нападение. На месте работают криминалисты следственных органов, полицейские. Также на место происшествия выехал министр МВД по Башкирии Роман Деев.
"Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления по Республике Башкортостан доложить обо всех обстоятельствах убийства в Башкортостане 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что региональные следователи уже завели дело по статьям "разбой" и "убийство". В настоящее время устанавливаются причастные к этому преступлению.
Работа УМВД России
10:08
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
410281
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Убийство ветерана в БашкирииСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
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