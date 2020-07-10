Бастрыкину доложат об обстоятельствах убийства ветерана ВОВ в Башкирии

Ранее башкирский следком сообщал, что тело 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны было найдено в его частном доме в деревне Леуза Кигинского района. Сообщалось, что на ветерана было совершено разбойное нападение. На месте работают криминалисты следственных органов, полицейские. Также на место происшествия выехал министр МВД по Башкирии Роман Деев.