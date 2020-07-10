Российская актриса Анна Уколова снимется в английском шпионском сериале

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российская актриса Анна Уколова снимется в английском сериале про разведчика, работающего на Советский Союз. Предварительно начало съемок назначено на октябрь.

"Меня пригласили сниматься в Англию. Продюсеры посмотрели "Левиафан", и им показалось, что моя героиня очень натуральная, настоящая русская душа. Я сказала, что я патриот родины и не хотела бы играть плохого русского, но ничего такого нет. Это четырехсерийный фильм про разведчика-англичанина, который работал на Советский Союз. Я буду играть его русскую пассию. Она английского не знает, как и я, только кивает ему в ответ", — рассказала журналистам Уколова.