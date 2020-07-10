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https://ria.ru/20200710/1574178783.html
Российская актриса Анна Уколова снимется в английском шпионском сериале
Российская актриса Анна Уколова снимется в английском сериале про разведчика, работающего на Советский Союз. Предварительно начало съемок назначено на октябрь. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574178300_0:135:1458:955_1400x0_80_0_0_4409b0ed231b9d147e2dc9bc43f90ceb.jpg
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60
что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, фильм андрея звягинцева "левиафан"

Российская актриса Анна Уколова снимется в английском шпионском сериале

16:03 10.07.2020 (обновлено: 16:17 10.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн"Актриса Анна Уколова в роли Анжелы Поливановой на съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан"
Актриса Анна Уколова в роли Анжелы Поливановой на съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева Левиафан
© РИА Новости / Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн"
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российская актриса Анна Уколова снимется в английском сериале про разведчика, работающего на Советский Союз. Предварительно начало съемок назначено на октябрь.
"Меня пригласили сниматься в Англию. Продюсеры посмотрели "Левиафан", и им показалось, что моя героиня очень натуральная, настоящая русская душа. Я сказала, что я патриот родины и не хотела бы играть плохого русского, но ничего такого нет. Это четырехсерийный фильм про разведчика-англичанина, который работал на Советский Союз. Я буду играть его русскую пассию. Она английского не знает, как и я, только кивает ему в ответ", — рассказала журналистам Уколова.
По ее словам, съемки в Англии должны были начаться в сентябре, но сейчас перенесены на октябрь.
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Культурачто посмотретьКино и сериалыНовости культурыФильм Андрея Звягинцева "Левиафан"
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