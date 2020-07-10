https://ria.ru/20200710/1574178783.html
Российская актриса Анна Уколова снимется в английском шпионском сериале
Российская актриса Анна Уколова снимется в английском сериале про разведчика, работающего на Советский Союз. Предварительно начало съемок назначено на октябрь. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:03
2020-07-10T16:17
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фильм андрея звягинцева "левиафан"
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, фильм андрея звягинцева "левиафан"
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российская актриса Анна Уколова снимется в английском сериале про разведчика, работающего на Советский Союз. Предварительно начало съемок назначено на октябрь.
"Меня пригласили сниматься в Англию. Продюсеры посмотрели "Левиафан", и им показалось, что моя героиня очень натуральная, настоящая русская душа. Я сказала, что я патриот родины и не хотела бы играть плохого русского, но ничего такого нет. Это четырехсерийный фильм про разведчика-англичанина, который работал на Советский Союз. Я буду играть его русскую пассию. Она английского не знает, как и я, только кивает ему в ответ", — рассказала журналистам Уколова.
По ее словам, съемки в Англии должны были начаться в сентябре, но сейчас перенесены на октябрь.