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Стартует конкурс на лучший проект в сфере транспортного машиностроения
Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ объявляет старт Всероссийского конкурса на создание лучшего проекта с применением технологии... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:40
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353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
пресс-релизы

Стартует конкурс на лучший проект в сфере транспортного машиностроения

16:40 10.07.2020
31
© Depositphotos / Vadym DrobotПостроение чертежа
Построение чертежа
© Depositphotos / Vadym Drobot
МОСКВА, 10 июл – Пресс-служба Национального центра промышленного дизайна и инноваций. Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ объявляет старт Всероссийского конкурса на создание лучшего проекта с применением технологии генеративного дизайна. Партнерами инициативы выступают ТМХ – крупнейший производитель подвижного состава для рельсового транспорта в России и СНГ, а также Autodesk – один из мировых лидеров в области программного обеспечения.
Прием заявок на участие в конкурсе пройдет до 7 сентября, далее до 11 ноября экспертная группа сформирует шорт-лист номинантов. До 1 декабря пройдет очное заседание жюри. Награждение победителей состоится в конце 2020 года.
Задачи конкурса - выявление и поощрение новаторских дизайн решений в области транспортного машиностроения, аккумулирование идей для применения в серийном производстве техники для рельсового транспорта, формирование кадрового резерва.
Генеративный дизайн — подход к проектированию и дизайну цифрового или физического продукта (сайт, изображение, мелодия, архитектурная модель, деталь, анимация), при котором человек делегирует часть процессов компьютерным технологиям и платформам.
"Стремительное развитие технологий и активная интеграция промышленного дизайна в инженерное дело способствуют появлению инициатив, которые помогают найти и поддержать новаторские дизайн-решения. Всероссийский конкурс генеративного дизайна призван стать площадкой для продвижения новых методов проектирования и профессионального развития активных и талантливых дизайнеров", - отметила директор по развитию 2050.ЛАБ Елена Пантелеева.
В качестве предмета проектирования выбраны видовые элементы конструкций интерьера и экстерьера подвижного состава для рельсового транспорта, производимого на предприятиях ТМХ. Участники могут самостоятельно выбрать один из объектов проектирования: стол с опорой на щиток, багажную полку или опору пассажирского кресла. Проекты должны быть созданы с помощью технологии генеративного дизайна программного продукта Autodesk Fusion 360.
"Мы в ТМХ верим, что будущее за генеративным дизайном! С помощью машинного интеллекта уже сейчас можно найти такие решения, которые дают неограниченные возможности в реализации самых смелых идей человека. Конкурс поможет найти талантливых российских ребят, которые интересуются технологиями генеративного дизайна. Лучшие из них смогут стать частью команды нашего креативного инжиниринга", - подчеркнула директор по стратегическому маркетингу ТМХ Кристина Дубинина.
Оценка новаторских дизайн-решений будет осуществляться экспертным советом и членами жюри, в состав которых войдут лучшие практики и звезды сферы промышленного дизайна и инжиниринга.
"Для создания чего-то нового, в том числе в дизайне, правильно использовать новые подходы и решения. В частности, задействовать искусственный интеллект, самостоятельно формирующий облик изделия под заданные дизайнером условия. Мне очень приятно внести вклад в эту замечательную инициативу", - отметил менеджер по работе со стратегическими клиентами Autodesk Дмитрий Детенков.
Члены жюри конкурса - шеф-дизайнер Национального центра промышленного дизайна 2050.ЛАБ Алексей Шарашков шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов, CAD-дизайнер и инструктор Autodesk Expert Elite, евангелист Fusion 360 Павел Медведев.
В состав экспертного совета вошли президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий, основатель и генеральный директор SMIRNOVDESIGN Сергей Смирнов, сооснователь и главный конструктор Karfidov LAB Алексей Карфидов, основатель и креативный директор ART-UP Studio Алексей Кутяев, дизайн-директор ПАО "Октава", R&D директор "Октава дизайн и маркетинг" Владимир Шипилов, технический эксперт Autodesk Артем Николаев.
Победитель получит приз и возможность стажировки, а в дальнейшем и трудоустройства в ТМХ. Для участников конкурса, при поддержке Autodesk, подготовлена образовательная программа, включающая серию вебинаров и публичных лекций о генеративном дизайне.
Подробная информация и условия размещены на сайте http://2050contest.ru/.
Информационные партнеры конкурса - журнал "Популярная механика",порталы ArchiTime, Rusbase, Сей-Хай, журнал Design mate, телеканал "Пробизнес ТВ", телеканал WBC Media, журнал "Инженер и промышленник сегодня".
Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ занимается реализацией проектов, призванных повысить привлекательность и конкурентоспособность изделий отечественного производства на российском и международных рынках, а также опытно-конструкторскими работами для предприятий транспортно-машиностроительного комплекса РФ.
Дизайнеры, инженеры, конструкторы и технологи 2050.ЛАБ, обладающие опытом работы в ведущих промышленных дизайн-бюро России и Европы, занимаются интеграцией мировых трендов промышленного дизайна в российскую промышленность.
2050.ЛАБ формирует глобальную экосистему бренда: от промышленного дизайна объектов до дизайна бизнес-культуры, среды, мышления.
Стратегические партнеры компании: ТМХ, "ЛокоТех", Ctrl2GO, Autodesk.
Контакты: Татьяна Алексеева
PR-директор 2050.ЛАБ
+7 (910) 430-23-86
press@2050lab.ru
http://2050lab.ru/
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