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Собор Святой Софии стал мечетью
Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора Святой Софии в Стамбуле и зарегистрировал храм как мечеть, передает Sputnik Turkiye. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:14
ситуация вокруг собора святой софии
греция
мевлют чавушоглу
юнеско
турция
стамбул
в мире
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Призываю всех, в первую очередь православных христиан, бойкотировать турецкий отдых. Как можно ехать отдыхать в страну, которая надругалась над религиозной и культурной святыней??!!
255
Пора России вернуть Стамбулу его настоящее имя.
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греция
турция
стамбул
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация вокруг собора святой софии, греция, мевлют чавушоглу, юнеско, турция, стамбул, в мире

Собор Святой Софии стал мечетью

16:16 10.07.2020 (обновлено: 23:14 10.07.2020)
13496
© REUTERS / Murad SezerСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© REUTERS / Murad Sezer
АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора Святой Софии в Стамбуле и зарегистрировал храм как мечеть, передает Sputnik Turkiye.
Президент страны Тайип Эрдоган сообщил, что подписал соответствующий указ. Таким образом, Айя-София стала мечетью и в ней можно будет проводить молитвы.
Собор Святой Софии в Стамбуле
8 июля, 09:13Религия и мировоззрение
Эксперт: статус собора Святой Софии не является религиозным вопросом
Происходящее вызвало большой резонанс. Ранее обеспокоенность выражали в ЮНЕСКО, Греции, России и других организациях и государствах. Однако глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркивал, что Анкара вправе действовать без учета мнений других стран.
Айя-Софию основал христианский император Юстиниан, открытие состоялось в 537 году. Более тысячи лет собор был самым большим в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году его перестроили в мечеть, но с 1934-го здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем.
Собор Святой Софии в Стамбуле
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Сенатор прокомментировал изменение статуса собора Святой Софии
105421230260652
Обсудить 143
Ситуация вокруг собора Святой СофииГрецияМевлют ЧавушоглуЮНЕСКОТурцияСтамбулВ мире
Популярные комментарии
Призываю всех, в первую очередь православных христиан, бойкотировать турецкий отдых. Как можно ехать отдыхать в страну, которая надругалась над религиозной и культурной святыней??!!
10 июля, 16:50
bberia
2141052123
Пора России вернуть Стамбулу его настоящее имя.
10 июля, 16:21
АЕАлександр Егоров
1782300225
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