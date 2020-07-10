https://ria.ru/20200710/1574178675.html
Собор Святой Софии стал мечетью
Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора Святой Софии в Стамбуле и зарегистрировал храм как мечеть, передает Sputnik Turkiye. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:16
2020-07-10T23:14
ситуация вокруг собора святой софии
греция
мевлют чавушоглу
юнеско
турция
стамбул
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574178623_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_017bf34df2ae850bf5cb42d38ff1f3f3.jpg
https://ria.ru/20200708/1574038758.html
https://ria.ru/20200710/1574179502.html
beria
Призываю всех, в первую очередь православных христиан, бойкотировать турецкий отдых. Как можно ехать отдыхать в страну, которая надругалась над религиозной и культурной святыней??!!
255
Александр Егоров
Пора России вернуть Стамбулу его настоящее имя.
228
143
греция
турция
стамбул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574178623_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_017bf34df2ae850bf5cb42d38ff1f3f3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574178623_125:0:2856:2048_1400x0_80_0_0_e71fa6b6617db57397cc52ab6d7b3571.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574178623_466:0:2514:2048_1400x0_80_0_0_acd8ef2e0c0fc7697b0b30572fff099b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация вокруг собора святой софии, греция, мевлют чавушоглу, юнеско, турция, стамбул, в мире