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Нетаньяху оценил "сделку века" Трампа по Израилю и Палестине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и отметил, что "мирный план" президента США... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:16
дональд трамп
махмуд аббас
биньямин нетаньяху
франция
иерусалим
оон
сша
в мире
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А поэтому решение будет принято в одностороннем порядке и во благо народа Израиля и народа Палестины, уж слишком настрадавшегося по вине и воле своих руководителей.
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1
франция
иерусалим
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, франция, иерусалим, оон, сша, в мире

Нетаньяху оценил "сделку века" Трампа по Израилю и Палестине

16:16 10.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и отметил, что "мирный план" президента США Дональда Трампа содержит новые идеи, позволяющие добиться реального прогресса.
"Премьер-министр сказал, что Израиль действует на основе международного права. Он подчеркнул, что предыдущие попытки на протяжении 53-х лет приводили к провалам, а их повторение приведет к очередному провалу", - приводит пресс-служба слова Нетаньяху.
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"В плане президента Трампа содержатся новые идеи, позволяющие добиться реального прогресса, и Израиль готов вести переговоры о мире на основе этого плана. Отказ палестинцев вести переговоры как по этому, так и по предыдущим мирным планам, препятствует продвижению", - добавил он.
Нетаньяху и Макрон также обсудили пути борьбы с коронавирусом и договорились создать совместную рабочую группу по этому вопросу.
Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Посол США в Канаде Келли Крафт.
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Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.
20102011
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Дональд ТрампМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуФранцияИерусалимООНСШАВ мире
Популярные комментарии
А поэтому решение будет принято в одностороннем порядке и во благо народа Израиля и народа Палестины, уж слишком настрадавшегося по вине и воле своих руководителей.
10 июля, 16:42
МАМураз Аджоев
1800002
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