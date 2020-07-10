Нетаньяху оценил "сделку века" Трампа по Израилю и Палестине

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и отметил, что "мирный план" президента США Дональда Трампа содержит новые идеи, позволяющие добиться реального прогресса.
"Премьер-министр сказал, что Израиль действует на основе международного права. Он подчеркнул, что предыдущие попытки на протяжении 53-х лет приводили к провалам, а их повторение приведет к очередному провалу", - приводит пресс-служба слова Нетаньяху.
"В плане президента Трампа содержатся новые идеи, позволяющие добиться реального прогресса, и Израиль готов вести переговоры о мире на основе этого плана. Отказ палестинцев вести переговоры как по этому, так и по предыдущим мирным планам, препятствует продвижению", - добавил он.
Нетаньяху и Макрон также обсудили пути борьбы с коронавирусом и договорились создать совместную рабочую группу по этому вопросу.
Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
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Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.