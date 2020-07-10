Нетаньяху оценил "сделку века" Трампа по Израилю и Палестине

"Премьер-министр сказал, что Израиль действует на основе международного права. Он подчеркнул, что предыдущие попытки на протяжении 53-х лет приводили к провалам, а их повторение приведет к очередному провалу", - приводит пресс-служба слова Нетаньяху.

"В плане президента Трампа содержатся новые идеи, позволяющие добиться реального прогресса, и Израиль готов вести переговоры о мире на основе этого плана. Отказ палестинцев вести переговоры как по этому, так и по предыдущим мирным планам, препятствует продвижению", - добавил он.

Нетаньяху и Макрон также обсудили пути борьбы с коронавирусом и договорились создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.

Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН . Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.