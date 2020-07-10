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Республика Саха (Якутия)
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Глава Якутии предложил ОАК модель создания авиакомпании
Глава республики Айсен Николаев предложил объединенной авиастроительной корпорации мастер-модель, в рамках которой "ОАК" может поставить авиапредприятиям... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:10
республика саха (якутия)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
айсен николаев
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
юрий слюсарь
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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sukhoi superjet 100 (ssj100), айсен николаев, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , владимир путин, экономика

Глава Якутии предложил ОАК модель создания авиакомпании

16:10 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАйсен Николаев
Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 10 июл – РИА Новости. Глава республики Айсен Николаев предложил объединенной авиастроительной корпорации мастер-модель, в рамках которой "ОАК" может поставить авиапредприятиям региона не менее 19 воздушных судов Sukhoi Superjet 100 до 2024 года, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Президент РФ Владимир Путин в январе поручил правительству проработать создание авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в ДФО и в труднодоступные районы страны.
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Как отметили в кабмине, во время встречи руководителя республики с генеральным директором ОАК (входит в Госкорпорацию Ростех) Юрием Слюсарем были обсуждены вопросы эксплуатации SSJ100, а также использование воздушных судов отечественного производства в новом проекте по созданию альянса дальневосточных авиакомпаний.
Николаев предложил дополнительно проработать экономическую модель по производству и эксплуатации российских воздушных судов для дальневосточного федерального округа. Также он предложил создать рабочую группу из представителей ОАК, правительства Якутии и авиакомпаний республики для проработки актуальных задач по созданию дальневосточного авиационного альянса.
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"Основой для данных расчетов может стать ранее разработанная правительством республики и авиакомпанией "Якутия" совместно с ведущими предприятиями и научно-исследовательскими институтами авиационной отрасли мастер-модель создания региональной авиакомпании... Для реализации данной модели необходимо проработать перспективы поставки не менее 19 воздушных судов типа Sukhoi Superjet 100 до 2024 года авиапредприятиям Якутии", - рассказали в пресс-службе.
Глава региона подчеркнул, что опыт республики может быть полезен при создании альянса региональных авиакомпаний ДФО. "Мы хотим войти в партнерское объединение дальневосточных авиакомпаний, но развиваться по своему плану, и с максимальным привлечением отечественной техники", - добавил Николаев.
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Республика Саха (Якутия)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Айсен НиколаевРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Юрий СлюсарьВладимир ПутинЭкономика
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