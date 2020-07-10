Глава Якутии предложил ОАК модель создания авиакомпании

ЯКУТСК, 10 июл – РИА Новости. Глава республики Глава республики Айсен Николаев предложил объединенной авиастроительной корпорации мастер-модель, в рамках которой " ОАК " может поставить авиапредприятиям региона не менее 19 воздушных судов Sukhoi Superjet 100 до 2024 года, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин в январе поручил правительству проработать создание авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в ДФО и в труднодоступные районы страны.

Как отметили в кабмине, во время встречи руководителя республики с генеральным директором ОАК (входит в Госкорпорацию Ростех Юрием Слюсарем были обсуждены вопросы эксплуатации SSJ100, а также использование воздушных судов отечественного производства в новом проекте по созданию альянса дальневосточных авиакомпаний.

Николаев предложил дополнительно проработать экономическую модель по производству и эксплуатации российских воздушных судов для дальневосточного федерального округа. Также он предложил создать рабочую группу из представителей ОАК, правительства Якутии и авиакомпаний республики для проработки актуальных задач по созданию дальневосточного авиационного альянса.

"Основой для данных расчетов может стать ранее разработанная правительством республики и авиакомпанией "Якутия" совместно с ведущими предприятиями и научно-исследовательскими институтами авиационной отрасли мастер-модель создания региональной авиакомпании... Для реализации данной модели необходимо проработать перспективы поставки не менее 19 воздушных судов типа Sukhoi Superjet 100 до 2024 года авиапредприятиям Якутии", - рассказали в пресс-службе.