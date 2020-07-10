https://ria.ru/20200710/1574177822.html
Антитела к коронавирусу нашли у 21,7 процента протестированных москвичей
По результатам четвертого этапа ИФА-тестирования иммунитет к коронавирусу формируется у 21,7% москвичей, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:04
2020-07-10T17:18
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
анастасия ракова
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , москва, общество
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
По результатам четвертого этапа ИФА-тестирования иммунитет к коронавирусу
формируется у 21,7% москвичей, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
По ее словам, за две недели в исследовании приняли участие 98 тысяч человек
"При этом темп иммунизации постепенно снижается, за последние две недели – с 2,5 до 1,8%. Это вполне закономерно, поскольку заболеваемость среди москвичей также снижается: анализ в период исследования популяционного иммунитета показал снижение доли болеющих жителей по данным ИХЛА-тестирования – с 3,9 до 3,1%, а по ПЦР-исследованиям – с 2,4% до 1,2%", - сказала она.
Ракова подчеркнула, что рост доли людей, у которых выработались антитела к COVID-19, отмечается как в целом по Москве, так и в разрезе административных округов.
"По-прежнему любой житель Москвы имеет возможность записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и бесплатно пройти тестирование на наличие антител к заболеванию", - напомнила она.
Также Ракова отметила, что работодатели могут проверить сотрудников на антитела к вирусу методом ИФА (ИХЛА), поучаствовав в эксперименте по созданию государственно-частного партнерства. Компания возьмет на себя расходы только по организации забора крови, а само тестирование проведут бесплатно за счет городского бюджета.
Результаты исследований на коронавирус, добавила она, будут доступны в электронной медицинской карте и в приложении "ЕМИАС.Инфо" в течение трех дней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.