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Распространение нового коронавируса
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Антитела к коронавирусу нашли у 21,7 процента протестированных москвичей
По результатам четвертого этапа ИФА-тестирования иммунитет к коронавирусу формируется у 21,7% москвичей, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:18
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , москва, общество

Антитела к коронавирусу нашли у 21,7 процента протестированных москвичей

16:04 10.07.2020 (обновлено: 17:18 10.07.2020)
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. По результатам четвертого этапа ИФА-тестирования иммунитет к коронавирусу формируется у 21,7% москвичей, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, за две недели в исследовании приняли участие 98 тысяч человек
"При этом темп иммунизации постепенно снижается, за последние две недели – с 2,5 до 1,8%. Это вполне закономерно, поскольку заболеваемость среди москвичей также снижается: анализ в период исследования популяционного иммунитета показал снижение доли болеющих жителей по данным ИХЛА-тестирования – с 3,9 до 3,1%, а по ПЦР-исследованиям – с 2,4% до 1,2%", - сказала она.
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Ракова подчеркнула, что рост доли людей, у которых выработались антитела к COVID-19, отмечается как в целом по Москве, так и в разрезе административных округов.
"По-прежнему любой житель Москвы имеет возможность записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и бесплатно пройти тестирование на наличие антител к заболеванию", - напомнила она.
Также Ракова отметила, что работодатели могут проверить сотрудников на антитела к вирусу методом ИФА (ИХЛА), поучаствовав в эксперименте по созданию государственно-частного партнерства. Компания возьмет на себя расходы только по организации забора крови, а само тестирование проведут бесплатно за счет городского бюджета.
Результаты исследований на коронавирус, добавила она, будут доступны в электронной медицинской карте и в приложении "ЕМИАС.Инфо" в течение трех дней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия РаковаМоскваОбщество
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