Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574177632.html
Мосгорсуд 16 июля рассмотрит апелляцию на арест Сафронова
Мосгорсуд 16 июля рассмотрит апелляцию на арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова и его родственников, сообщил РИА Новости адвокат Олег Елисеев. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:02
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
сша
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574040419_0:300:3107:2048_1400x0_80_0_0_7836e5d4a2b8af613fa5b696be3a177a.jpg
https://ria.ru/20200710/1574164963.html
https://ria.ru/20200710/1574153888.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574040419_0:300:3107:2048_1400x0_80_0_0_7836e5d4a2b8af613fa5b696be3a177a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574040419_376:0:3107:2048_1400x0_80_0_0_63ad155119bff13d4551e3ad2aab2acc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574040419_745:0:2793:2048_1400x0_80_0_0_e7076d2d2756614ec88e53aa1e62f36a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, сша, происшествия

Мосгорсуд 16 июля рассмотрит апелляцию на арест Сафронова

16:02 10.07.2020
188
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Иван Сафронов
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 16 июля рассмотрит апелляцию на арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова и его родственников, сообщил РИА Новости адвокат Олег Елисеев.
"Рассмотрение апелляционных жалоб на арест назначено на 16 июля в 10.50", - рассказал собеседник агентства.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
13:09
В Кремле прокомментировали закрытость дела Сафронова
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США.
Вину бывший журналист не признает. До "Роскосмоса" Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.
Иван Сафронов
10:30
Защита опровергла сведения о блокировке счетов родственников Сафронова
400003
Обсудить 0
Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинСШАПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник МЧС РФ
Пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в Москве
Автомобиль Следственного комитета РФ
Подозреваемого в убийстве учителя под Новосибирском выдали родственники
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Совфеде оценили позицию Киева по поставкам воды в Крым
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Антитела к коронавирусу нашли у 21,7 процента протестированных москвичей
Музей Победы на Поклонной горе в Москве
В Москве пройдет выставка к 75-летию Потсдамской конференции
Сотрудники СК РФ на месте разбойного нападения и убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Киргинском районе
ОНФ призвал проконтролировать расследование убийства ветерана в Башкирии
Кадры отъезда машины с Сергеем Фургалом от здания Басманного суда
Фургала доставили в столичное СИЗО "Лефортово"
Здание Государственной Думы РФ
В ГД одобрили проект об указании размера премии страховщика в договоре
Флаг лагеря Артек.
В Петербурге осудили женщину, продававшую поддельные путевки в "Артек"
Актриса Анна Уколова в роли Анжелы Поливановой на съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева Левиафан
Российская актриса Анна Уколова снимется в английском шпионском сериале
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
На юго-западе Москвы потушили пожар в жилом доме
Якуб Белхороев
В Ингушетии депутата Белхороева задержали за растрату
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкину доложат об обстоятельствах убийства ветерана ВОВ в Башкирии
Сотрудники правоохранительных органов в Азербайджане
Источник сообщил о задержании главы консульского отдела МИД Азербайджана
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Защита предполагает, что Фургала отправят в СИЗО "Лефортово"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:26Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
23:23Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
Лента новостейМолния