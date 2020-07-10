Мосгорсуд 16 июля рассмотрит апелляцию на арест Сафронова

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 16 июля рассмотрит апелляцию на арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова и его родственников, сообщил РИА Новости адвокат Олег Елисеев.
"Рассмотрение апелляционных жалоб на арест назначено на 16 июля в 10.50", - рассказал собеседник агентства.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США.
Вину бывший журналист не признает. До "Роскосмоса" Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.