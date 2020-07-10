Мосгорсуд 16 июля рассмотрит апелляцию на арест Сафронова

"Рассмотрение апелляционных жалоб на арест назначено на 16 июля в 10.50", - рассказал собеседник агентства.

Вину бывший журналист не признает. До "Роскосмоса" Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.