Подозреваемого в убийстве учителя под Новосибирском выдали родственники

НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Родственники 16-летнего школьника в поселке Смоленский под Новосибирском сами выдали его правоохранительным органам, поняв, что он причастен к убийству учительницы, сообщает в пятницу следственное управление Родственники 16-летнего школьника в поселке Смоленский под Новосибирском сами выдали его правоохранительным органам, поняв, что он причастен к убийству учительницы, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Новосибирской области

Ранее сообщалось, что женщину - завуча сельской школы убили ножом в Мошковском районе Новосибирской области. Подозреваемый в совершении преступления – ученик школы, в квартире при которой жила учительница и куда ночью он залез через окно.

"Предварительно установлено, что потерпевшая проживала одна. В ночное время 9 июля 2020 года 16-летний подозреваемый проник в ее жилище, расположенное на первом этаже, путем взлома окна. Через непродолжительное время тело женщины было обнаружено с множественными колото-резаными ранениями, свидетельствующими о насильственном характере смерти", - рассказали в следственном управлении об обстоятельствах преступления.

На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, сотрудники полиции. По факту убийства 56-летней женщины следователи СК возбудили уголовное дело.

"Вскоре в правоохранительные органы обратились родственники подозреваемого, которые изобличили его в совершенном преступлении и сообщили о месте его нахождения в указанном поселке. Подозреваемый был задержан. Им оказался 16-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Орудие преступления (нож) обнаружено и изъято", - говорится в сообщении.