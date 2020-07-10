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Подозреваемого в убийстве учителя под Новосибирском выдали родственники
Родственники 16-летнего школьника в поселке Смоленский под Новосибирском сами выдали его правоохранительным органам, поняв, что он причастен к убийству... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:02
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
мошковский район
происшествия
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новосибирская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, мошковский район, происшествия

Подозреваемого в убийстве учителя под Новосибирском выдали родственники

16:00 10.07.2020 (обновлено: 16:02 10.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Родственники 16-летнего школьника в поселке Смоленский под Новосибирском сами выдали его правоохранительным органам, поняв, что он причастен к убийству учительницы, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что женщину - завуча сельской школы убили ножом в Мошковском районе Новосибирской области. Подозреваемый в совершении преступления – ученик школы, в квартире при которой жила учительница и куда ночью он залез через окно.
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"Предварительно установлено, что потерпевшая проживала одна. В ночное время 9 июля 2020 года 16-летний подозреваемый проник в ее жилище, расположенное на первом этаже, путем взлома окна. Через непродолжительное время тело женщины было обнаружено с множественными колото-резаными ранениями, свидетельствующими о насильственном характере смерти", - рассказали в следственном управлении об обстоятельствах преступления.
На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, сотрудники полиции. По факту убийства 56-летней женщины следователи СК возбудили уголовное дело.
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"Вскоре в правоохранительные органы обратились родственники подозреваемого, которые изобличили его в совершенном преступлении и сообщили о месте его нахождения в указанном поселке. Подозреваемый был задержан. Им оказался 16-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Орудие преступления (нож) обнаружено и изъято", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи устанавливают условия проживания и воспитания подростка. По ходатайству следователя суд будет решать вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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Следственный комитет России (СК РФ)Новосибирская областьМошковский районПроисшествия
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