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ПСБ стал официальным партнером Российской федерации баскетбола
Банк ПСБ и Российская федерация баскетбола (РФБ) заключили соглашение о сотрудничестве в области развития и популяризации спорта в регионах, сообщает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:03
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россия, банк псб, баскетбол

ПСБ стал официальным партнером Российской федерации баскетбола

16:03 10.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Банк ПСБ и Российская федерация баскетбола (РФБ) заключили соглашение о сотрудничестве в области развития и популяризации спорта в регионах, сообщает пресс-служба банка.
"В рамках первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям" банк совместно с РФБ будет поддерживать детский спорт в субъектах РФ. Программа "ПСБ – Детям" направлена на строительство семи центров уличного баскетбола, где смогут заниматься как любители разных возрастов, так и профессионалы — площадки соответствуют регламенту ФИБА и позволяют проводить международные соревнования. В этом году будут построены площадки в Калининграде, Туле и Новомосковске, а к Олимпиаде 2021 года программа "ПСБ – Детям" откроет седьмую площадку", - пояснили в банке.
ПСБ также стал официальным партнером мужской и женской национальных сборных России по баскетболу 3х3 и Чемпионата России по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин в сезонах 2019/20 и 2020/21.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
7 июля, 17:16
ПСБ готов стать центром компетенций в вопросах диверсификации ОПК
"Одна из важнейших задач нашего сотрудничества с РФБ - системное развитие спортивной инфраструктуры в регионах, поддержка инициатив, повышающих интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Благодаря совместному проекту ПСБ и РФБ, ежегодно порядка 200 тысяч взрослых и детей смогут заниматься баскетболом бесплатно, а профессиональные спортсмены - оттачивать своё мастерство в наших Центрах уличного баскетбола. Кроме того, все площадки могут использоваться для подготовки и сдачи норм ГТО", – приводится в сообщении комментарий директора по спортивным проектам ПСБ Рубена Бегунца.
По словам президента РФБ Андрея Кириленко, Центры уличного баскетбола, создаваемые при участии ПСБ, – "это ощутимая помощь нашим регионам и отличный импульс для развития баскетбола 3х3, который в следующем году впервые будет представлен на Олимпийских играх, где сыграют мужская и женская сборные нашей страны".
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РоссияБанк ПСББаскетбол
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