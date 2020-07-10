ПСБ стал официальным партнером Российской федерации баскетбола

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Банк ПСБ и Российская федерация баскетбола (РФБ) заключили соглашение о сотрудничестве в области развития и популяризации спорта в регионах, сообщает пресс-служба банка.

"В рамках первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям" банк совместно с РФБ будет поддерживать детский спорт в субъектах РФ. Программа "ПСБ – Детям" направлена на строительство семи центров уличного баскетбола, где смогут заниматься как любители разных возрастов, так и профессионалы — площадки соответствуют регламенту ФИБА и позволяют проводить международные соревнования. В этом году будут построены площадки в Калининграде, Туле и Новомосковске, а к Олимпиаде 2021 года программа "ПСБ – Детям" откроет седьмую площадку", - пояснили в банке.

ПСБ также стал официальным партнером мужской и женской национальных сборных России по баскетболу 3х3 и Чемпионата России по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин в сезонах 2019/20 и 2020/21.

"Одна из важнейших задач нашего сотрудничества с РФБ - системное развитие спортивной инфраструктуры в регионах, поддержка инициатив, повышающих интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Благодаря совместному проекту ПСБ и РФБ, ежегодно порядка 200 тысяч взрослых и детей смогут заниматься баскетболом бесплатно, а профессиональные спортсмены - оттачивать своё мастерство в наших Центрах уличного баскетбола. Кроме того, все площадки могут использоваться для подготовки и сдачи норм ГТО", – приводится в сообщении комментарий директора по спортивным проектам ПСБ Рубена Бегунца.