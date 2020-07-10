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Во Франции демонтируют лагерь мигрантов в Кале
Полиция Франции в пятницу расселила стихийный лагерь беженцев во французском городе Кале, где жили несколько сотен мигрантов, сообщает газета Liberation со... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:55
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кале, франция, в мире

Во Франции демонтируют лагерь мигрантов в Кале

15:55 10.07.2020
576
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкБеженцы рядом с лагерем в Кале
Беженцы рядом с лагерем в Кале
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Беженцы рядом с лагерем в Кале . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Полиция Франции в пятницу расселила стихийный лагерь беженцев во французском городе Кале, где жили несколько сотен мигрантов, сообщает газета Liberation со ссылкой на префектуру французского департамента Па-де-Кале.
Сообщается, что в пятницу утром более 500 мигрантов, проживающих в лагере, были на автобусах доставлены в различные центры размещения. По заявлению властей, мигранты незаконно заняли территорию, где разбили лагерь, что привело к "серьезным проблемам с условиями безопасности, здоровья и спокойствия, особенно для жителей города, живущих поблизости".
Газета Figaro добавляет, что еще 20 мигрантов из лагеря, не имеющих законного миграционного статуса, были задержаны полицией.
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КалеФранцияВ мире
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