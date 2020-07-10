Во Франции демонтируют лагерь мигрантов в Кале

Сообщается, что в пятницу утром более 500 мигрантов, проживающих в лагере, были на автобусах доставлены в различные центры размещения. По заявлению властей, мигранты незаконно заняли территорию, где разбили лагерь, что привело к "серьезным проблемам с условиями безопасности, здоровья и спокойствия, особенно для жителей города, живущих поблизости".