https://ria.ru/20200710/1574176974.html
Во Франции демонтируют лагерь мигрантов в Кале
Полиция Франции в пятницу расселила стихийный лагерь беженцев во французском городе Кале, где жили несколько сотен мигрантов, сообщает газета Liberation со... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:55
2020-07-10T15:55
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кале, франция, в мире
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости.
Полиция Франции
в пятницу расселила стихийный лагерь беженцев во французском городе Кале
, где жили несколько сотен мигрантов, сообщает газета Liberation
со ссылкой на префектуру французского департамента Па-де-Кале.
Сообщается, что в пятницу утром более 500 мигрантов, проживающих в лагере, были на автобусах доставлены в различные центры размещения. По заявлению властей, мигранты незаконно заняли территорию, где разбили лагерь, что привело к "серьезным проблемам с условиями безопасности, здоровья и спокойствия, особенно для жителей города, живущих поблизости".
Газета Figaro
добавляет, что еще 20 мигрантов из лагеря, не имеющих законного миграционного статуса, были задержаны полицией.