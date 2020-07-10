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https://ria.ru/20200710/1574176703.html
Мособлгаз восстановит газоснабжение 41 подтопленного дома в Рузе
Мособлгаз полностью восстановит газоснабжение 41 частного дома в Рузе, приостановленное вечером 8 июля после прорыва дамбы из-за ливней, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:49
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РИА Новости
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мособлгаз, руза

Мособлгаз восстановит газоснабжение 41 подтопленного дома в Рузе

15:49 10.07.2020
40
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСварка газовых труб
Сварка газовых труб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Мособлгаз полностью восстановит газоснабжение 41 частного дома в Рузе, приостановленное вечером 8 июля после прорыва дамбы из-за ливней, говорится в сообщении пресс-службы компании.
В результате подтопления были повреждены газопроводы высокого и низкого давления. Мособлгаз приостановил газоснабжение двух промышленных предприятий, одного магазина и 41 частного дома.
"Филиал Мособлгаза "Запад" перешел на усиленный режим работы. Аварийные бригады оперативно прибыли для ликвидации инцидента. На данный момент газоснабжение промышленных предприятий полностью восстановлено. Специалисты ведут работы по перепуску газа частных домовладений", - говорится в сообщении.
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