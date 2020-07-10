https://ria.ru/20200710/1574176703.html
Мособлгаз восстановит газоснабжение 41 подтопленного дома в Рузе
Мособлгаз полностью восстановит газоснабжение 41 частного дома в Рузе, приостановленное вечером 8 июля после прорыва дамбы из-за ливней, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:49
2020-07-10T15:49
новости подмосковья
мособлгаз
руза
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https://ria.ru/20200710/1574148274.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мособлгаз, руза