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Небо близ аэропорта Жуковский начнет патрулировать ястреб
Ястреб-тетеревятник в подмосковном Раменском будет отпугивать птиц вблизи одного из предприятий по переработке органических отходов ради безопасности... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:13
аэропорт "жуковский"
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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аэропорт "жуковский", московская область (подмосковье), общество

Небо близ аэропорта Жуковский начнет патрулировать ястреб

15:46 10.07.2020 (обновлено: 16:13 10.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЯстреб-тетеревятник
Ястреб-тетеревятник
© РИА Новости / Владимир Песня
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Ястреб-тетеревятник. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ястреб-тетеревятник в подмосковном Раменском будет отпугивать птиц вблизи одного из предприятий по переработке органических отходов ради безопасности находящегося рядом аэропорта "Жуковский", сообщает пресс-служба регионального министерства экологии.
"Дело в том, что складированное сырье привлекает птиц, а неподалеку расположен аэродром "Жуковский", где в прошлом году из-за чаек вынужден был совершить аварийную посадку пассажирский лайнер. После анализа разных видов практики отпугивания птиц было принято решение воспользоваться опытом аэропорта "Внуково", где небо патрулируют четыре ястреба. Ежегодно они предотвращают попадание в турбины около 400 птиц", - говорится в сообщении.
Ястреб-тетеревятник не занесен в Красную книгу Московской области, популяция его в регионе достаточно велика, и ей ничего не угрожает, рассказали в ведомстве.
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16 марта, 08:00Хорошие новости
На страже неба над аэропортом: ястребы против птиц-нарушителей
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Аэропорт "Жуковский"Московская область (Подмосковье)Общество
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